Chiacchierate e ricordi indelebili con la maestra Gina

TERMOLI. Gli anni passano, ma la gioia di rincontrarsi è sempre più viva.

È quello che, di prassi, accade oramai alla mitica classe delle elementari della scuola allora situata in via Mascilongo n°59.

Gli alunni si sono salutati nel 1986, ma di fatto non si sono mai persi e come ogni anno si riuniscono in allegria con aperitivi, cene, nel divertimento più assoluto.

Ed anche quest’anno si sono riuniti in pizzeria, ma stavolta sono andati oltre…

La maestra Luigina Mirizio, meglio conosciuta come la maestra Gina, con il marito, il mitico Professor Ninni Domenico hanno concesso il bis dopo qualche giorno invitando la classe nella propria abitazione, una meravigliosa location che ha dato vita ad un’altra indimenticabile giornata!

La maestra ha invitato addirittura i figli degli alunni che hanno colto a volo l’occasione di tuffarsi nella loro piscina per godersi un bellissimo bagno, poi gran buffet con pizza, dolci e spumante per festeggiare tutti assieme.

Toccante è stato vedere come la mastra interloquiva con i più piccoli, con quell’amore che la contraddistingue, così come faceva 40 anni prima con i genitori dei ragazzi…

Non sono mancati momenti di piacevoli chiacchierate e ricordi…

Un grazie speciale quindi alla maestra Gina, perché, se tutto questo è stato reso possibile è molto merito suo, che con il suo affetto, la sua simpatia, e il suo coinvolgimento ha saputo legare un gruppo che a distanza di decenni è unito più di prima.

E come si dice in questi casi… Appuntamento all’anno prossimo!

Galleria fotografica