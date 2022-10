“Nonsologreen” porta al Castello svevo due mesi di esperienze sul territorio

Nonsologreen: interviste a Carla Di Pardo e Claudio Gasperi

TERMOLI. È stato un momento davvero magico, anche perché lo stesso taglio del nastro da parte dell’assessore all’ecologia e all’ambiente Rita Colaci ha segnato davvero un traguardo. Il momento conclusivo del progetto volto ad entrare nel cuore della natura ha visto la sua inaugurazione nel bosco di Corundoli, a Montecilfone –uno dei più grandi polmoni verdi del Molise- il 28 agosto scorso e che terminerà con il vernissage esposto fino al 2 novembre prossimo proprio al castello Svevo. La tappa termolese è stata toccata in conclusione del progetto sabato scorso, con una collettiva di artisti.

Settima tappa di un viaggio che ha visto come protagonisti la natura, la cultura e la vera bellezza. Il progetto guidato dalla professoressa Carla Di Pardo in collaborazione con Cinzia Vizzarri –entrambe curatrici dello stesso- ha visto per quest’ultima tappa un pubblico nutrito, presente sia all’incontro fotografico presso il piazzale belvedere dei fotografi con il momento curato da Lello Muzio e successivamente anche per il momento dedicato all’arte a piazza Monumento.

Infine per il taglio del nastro è stato anche possibile ammirare sullo sfondo un tramonto rosso, che ha dato quel tocco in più al momento culturale. Presenti anche Oscar De Lena, presidente dell’Archeoclub d'Italia, il preside Antonio Mucciaccio, la professoressa Fernanda Pugliese, l’esperto d’arte Michele Macchiagodena, che hanno tenuto il momento culturale a piazza Vittorio Veneto.

Presenti al castello, oltre all’assessore Colaci, anche l’assessore alla cultura, turismo e sport Michele Barile; il presidente del consiglio comunale, l’avvocato Annibale Ciarniello; il consigliere Bruno Fraraccio e il consigliere di Santa Croce di Magliano, Giuliana Petruccelli. Tante anche le associazioni che hanno sostenuto il progetto dal cuore verde: l’Avis di Santa Croce di Magliano, Ambiente basso Molise, Ads il Valore, l’Archeoclub d'Italia, la Banca del Tempo, Kamastra, la Fidapa di Termoli, la Casa del libro e Slow Food di Termoli. Da aggiungere anche l'associazione “La Fattoria dell’Arte I Colli” di Lentella.





Un altro momento conclusivo c’è stato anche dopo la mostra e si è tenuto a piè di castello con una degustazione di vini e due interventi a cura di Teresa Derosa, presidente della Banca del Tempo e di Angela Rusciano, past presidente Fidapa Termoli.

Al castello Svevo e tornado al momento conclusivo del “Nonsologreen” si è tenuta una mostra d’arte contemporanea dal titolo: “Inclusioni” con una collettiva di quattordici artisti. Abbiamo intervistato sia la curatrice Carla Di Pardo che ha esposto anche i suoi lavori all’interno della mostra e sia lo scultore Claudio Gaspari.

“Un progetto importante durato tre mesi –ed ogni settimana siamo stati in un luogo diverso- attraversando sette paesi, due regioni (Molise e Abruzzo) e ci siamo contaminati nel senso positivo della parola. È stato un progetto inclusivo e questa mostra è itinerante e collettiva che si è svolta proprio nei castelli, per la maggior parte. Dapprima a Palmoli nel castello marchesale, poi al castello di Monteodorisio –attraverso le giornate Fai- e oggi al castello di Termoli. Sensibilizzando in questo modo sui temi e gli obiettivi dell’agenda 20-30. Si parla di luoghi di natura, ma anche di percorsi urbani, conoscendo in questo modo il territorio, come a Santa Croce di Magliano e a Termoli.” Con queste parole la Di Pardo si è detta soddisfatta del progetto.

Galleria fotografica