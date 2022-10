La Termoli che Mi Piace, lo scatto vincente

TERMOLI. Si è svolta questo pomeriggio, mercoledì 26 ottobre, la premiazione del contest fotografico “La Termoli che mi piace”.

Alla manifestazione hanno preso parte l’assessore allo Sport, Cultura e Turismo Michele Barile e il dirigente Carmela Cravero. Il contest prevedeva due categorie, “Resident” e “Tourist”, per le quali sono state premiate le migliori tre fotografie che si sono aggiudicate i consensi della giuria preposta.

Presente anche una delegazione di commercianti che ha messo a disposizione i premi per il contest.

I premi per la categoria “resident” sono buoni messi a disposizione dei commercianti mentre per la categoria “tourist”, sono pacchetti di soggiorno nella città. Gli elaborati arrivati per questa seconda edizione sono stati 77.

Il primo classificato e il primo premio della categoria “resident” sono andati ad Angela Costantiello che è stata premiata da Antonio Lanzone dell’ufficio Sport “Turismo è Cultura”: La foto si intitola “Tempesta”. Il secondo premio per la categoria resident è andato a Maurizio Perrotta, premiato da David Battista. La foto si intitola “Una strada per le Tremiti”. Terzo classificato Rocco Fiorilli con la foto "L'alba nel borgo" consegnato dalla dottoressa Cravero.

Per la categoria Tourist, il primo premio è andato alla fotografia “All’alba di Termoli” di Fabio Mercurio", il secondo premio a “Ed è subito sera” di Giulia Salome presente in sala e premiata da Pierluigi Pannacchione dell’ufficio sport "Turismo è cultura", infine, il terzo premio a “Mai stanca” di Giuseppe Malatesta.

Le foto saranno utilizzate come importante patrimonio per la sponsorizzazione della città.

