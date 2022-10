Da Peschiera Borromeo si rinnova il gemellaggio "sportivo "con San Giuliano di Puglia

SAN GIULIANO DI PUGLIA. “Gli angeli di San Giuliano” e la loro maestra. Vent’anni. Sono passati vent’anni dalla tragedia che colpì la comunità di San Giuliano di Puglia.

Una tragedia che vide la scomparsa di 27 bambini e la loro maestra.

Chiunque si ricorda perfettamente cosa stava facendo il 31 ottobre 2002, alle ore 11:32, orario del sisma in cui ci fu il crollo della scuola Jovine del paese. Tutti attaccati alla tv, per aspettare una buona notizia. Scene di macerie, scene di pianti, scene di drammaticità che tutti portiamo nel cuore. La terra tremò e portò via con sé la generazione del 1996.

Quei bambini che oggi avrebbero avuto 26 anni. Tutti ricordiamo questo drammatico e tragico episodio.

E lo ricorda bene Giuseppe Manueddu, di Peschiera Borromeo.

Il signor Giuseppe oggi 75enne, all’epoca del disastro del sisma aveva 55 anni ed era il mister di una squadra di calcio di Peschiera. I suoi bambini avevano la stessa età degli angeli di San Giuliano.

Quelle scene strazianti hanno così colpito il signor Giuseppe da spingerlo a cercare un contatto con la comunità molisana.

«Ero scosso. Guardavo i miei allievi e pensavo a quei bambini, la cui vita era stata strappata troppo presto. Troppo presto. Ho aspettato due anni. Il mio cuore mi diceva che dovevo fare qualcosa. Dovevo fare qualcosa per far in modo che nessuno si dimenticasse di loro. Cercai il sindaco di allora, sia Antonio Borrelli sia Luigi Barbieri. Mi misi in contatto con lui perché volevo rendere omaggio in qualche modo a chi non era più con noi. È iniziato un gemellaggio che dura 20 anni. L’attuale sindaco Giuseppe Ferrante ha sentito parlare di me tramite il sindaco Barbieri e il prossimo 30 ottobre scenderò a San Giuliano per rendere omaggio nel ventennale della scomparsa dei bambini.

L’ex sindaco ha fatto un eccellente lavoro per cercare di far tornare il paese alla normalità. Grazie a lui ho conosciuto un ragazzo, molto più giovane di me, Nicola Tolo con il quale abbiamo intrapreso un percorso sportivo per i bambini. Un modo per alleggerire questo grande dolore. È un pensiero fisso. Ho un legame talmente forte che mi farà fare, anche oggi a 75 anni, un viaggio lungo per pregare per loro. Abbiamo perso tutti qualcuno quel giorno, quegli angeli sono i nostri angeli, i nostri figli, i nostri nipoti. Porterò in dono dei palloni da calcio per i maschietti della scuola e un braccialetto con l’albero della Vita per le bambine. Che possa la loro vita essere lunga e prosperosa.

Ho scritto al Presidente della Repubblica affinché dia un giusto riconoscimento sia al sindaco Barbieri sia a Nicola Tolo, per il gran lavoro svolto in questi 20 anni. Se potessi farei di tutto ma ho 75 anni e quel che posso fare è solo questo. Donerò un quadro che rappresenta i 27 angeli insieme alla loro maestra. 27 gigli azzurri e rosa con 27 campanellini e in mezzo a loro una rosa grande, simbolo per l’insegnante».

“Piccoli angeli… volati lassù con la vostra insegnante guida e sostegno infinito. Vola il mio e nostro pensiero, immaginando allegre campanelle tintinnanti per sentirvi e dirvi -siete sempre con noi-”.

Galleria fotografica