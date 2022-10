“Dai romantici a Prokofiev”, la pianista Frolova in scena a Termoli

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” è lieta di invitare al concerto “Dai romantici a Prokofiev” della pianista russa Anastasia Frolova, il giorno 30 ottobre 2022 alle ore 18.00 presso il Cinema S. Antonio di Termoli. Il programma prevede brani di R. Schumann, F. Mendelssohn, S. Prokofiev e F. Chopin.

Anastasia Frolova si è diplomata in pianoforte nel 2019, dopo aver frequentato la Gnesins Moscow Special Musical School-College e successivamente il Conservatorio “Tchaikovsky” di Mosca. Nel 2021 ha conseguito, con il massimo dei voti e la lode, il biennio specialistico a indirizzo solistico presso il Conservatorio di Musica “Martucci” di Salerno nella classe del M° Costantino Catena.

È vincitrice di numerosi premi pianistici internazionali tra cui: Festival Internazionale di Musica Slavonica di Mosca, Concorso Musicale Internazionale “Silver Star”, Concorso Musicale Internazionale “Romanticismo: origini e orizzonti” in memoria di Schubert, V Moscow Contest of Young Musicians, Concorso internazionale di pianoforte a Lagny-sur-Marne (Francia), Concorso Internazionale Sviridov di San Pietroburgo. Nella stessa occasione gli è stato conferito il premio speciale per la migliore esecuzione delle opere di Sviridov con un recital alla Filarmonica di San Pietroburgo.

Ha tenuto concerti a Mosca, San Pietroburgo, Naberezhnye Chelny e in altre città della Russia; ha inoltre tenuto concerti per l’Associazione Scarlatti di Napoli, Ass. Jacopo Napoli, Società dei concerti di Sorrento.

Nel 2013 ha partecipato al “Perugia Music Fest” suonando da solista il Concerto n. 21 K. 467 di W. A. Mozart con la Israel Symphony Orchestra sotto la direzione del direttore Juri Segal.

Come solista si è esibita anche con l’Orchestra Sinfonica di Stato di Mosca sotto la direzione del direttore Dmitry Orlov, l’orchestra Sinfonica di Mosca sotto la direzione di Sergey Skripka, l’orchestra sinfonica di Naberezhnye Chelny sotto la direzione di Andrew Lerman e con l’orchestra di Mosca “Cantus Firmus” sotto la direzione del direttore Alexander Hurgin.

