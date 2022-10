La galassia del lavoro sociale: il saggio di Giovanna Testa

TERMOLI. Si è tenuto martedì pomeriggio, 25 ottobre, presso l’auditorium della Parrocchia Sacro Cuore a Termoli, la presentazione del libro della professoressa universitaria Giovanna Testa dal titolo “La Galassia del lavoro sociale. Formare oggi gli assistenti sociali di domani", edito da Aletti editore nel Luglio 2022.

Il libro della professoressa Testa mira al cuore del tema riguardante il lavoro di assistente sociali e operatori del sociale, i quali visti gli sconvolgimenti in atto su tutto il panorama mondiale, vanno esaminati attentamente per le loro competenze a cui oggi più di ieri dovranno far fronte.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Faced (Famiglia contro l’emarginazione e la droga), dalla Cooperativa Sociale il Noce di Termoli e dalla Cooperativa Sociale DiversaMENTE in collaborazione con L’Ordine degli Assistenti Sociali del Molise.

Seduti al tavolo il dottor Marco Cataldo sociologo dell’Ass Faced e presidente della Cooperativa Sociale il Noce, Maddalena Molinero Assistente sociale del Centro Diurno “Chesensoha", collegata al CSMdi Termoli. L’Incontro è stato introdotto e moderato da Laura Torriaca vice Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Molise e coautrice dei testi presentati martedì pomeriggio.

Questo spazio formativo si propone anche come spazio di ascolto e condivisione tra gli assistenti Sociali del Molise quotidianamente impegnati nel lavoro sociale e L’OAS del Molise.

