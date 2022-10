“More per ogni stagione e altri raccolti”, la presentazione a Palazzo Ducale

LARINO. La silloge “More per ogni stagione e altri raccolti” di Norma Malacrida inserito in “Percorsi in Biblioteca”, rassegna organizzata dal Lions club Larino in collaborazione del Comune frentano.

L’ultimo lavoro della poetessa molisana sarà presentato a Palazzo Ducale venerdì 28 ottobre alle 17.30 presso la Sala Freda.

L’evento sarà moderato da Graziella Vizzarri, dopo i saluti istituzionali del presidente del Lions club Larino Pasquale Gioia, del sindaco Giuseppe Puchetti e dell’assessore alla Cultura Iolanda Giusti, la manifestazione prevedrà gli interventi di Maria Concetta Chimisso, Dirigente Scolastico IPSEOA Federico di Svevia, Andrea Nasillo, Giornalista e l’autrice Norma Malacrida. L’incontro sarà arricchito dagli intermezzi musicali del Maestro Tiziano Albanese e dalle letture di poesie a cura di Franca Sciarretta.

La poetessa Norma Malacrida nel suo curriculum annovera riconoscimenti di prestigio come Il premio Adriatico 2022 per la narrativa. Nella sua ultima opera ha abbracciato diversi stili come la poesia Haiku, lo stile giapponese, ed ha affrontato molti temi ricercando l’emozione nel suo vissuto e nel contempo il transfert, quale cardine di correlazione con il lettore.

Di transfert al lettore. “More per ogni stagione e altri raccolti”, edito da Albatros, si fregia dell’introduzione a firma di Barbara Alberti e di una ricca antologia essenziale della critica, parte del suo ricavato dalla vendita sarà destinato alla realizzazione e al sostegno dei laboratori solidali di scrittura LetterariaMente.

