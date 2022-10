Agricoltura biodinamica tra ricerca, innovazione e formazione

TERMOLI. Incontro-seminario a Termoli. Nell’occasione saranno consegnate le otto borse di studio erogate dalla Fondazione Di Vaira per sostenere i giovani del territorio che vogliono specializzarsi nel settore dell’agricoltura.

Sabato 29 ottobre 2022, dalle ore 17 alle ore 19, si terrà presso il Salone del Centro Pastorale "Ecclesia Mater" in Piazza Sant’Antonio n. 6 a Termoli, l'incontro-seminario su "Agricoltura biodinamica tra ricerca, innovazione e formazione".

Programma:

Modera e introduce

Presidente del Consiglio di Amministrazione Azienda "Di Vaira"

Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Gianfranco DE LUCA.

Saluti istituzionali

Dottoressa Anna Paola Sabatini- Direttore Ufficio Scolastico Regionale per il Molise.

Relatori:

Professor Filippo De Curtis - Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti - Università degli Studi del Molise

Titolo relazione: "Lotta biologica alle malattie delle produzioni vegetali".

Dottor Fabio Cordella- Direttore Generale Fattoria "Di Vaira"

Titolo relazione: "Esempio virtuoso di agricoltura biodinamica".

Dottoressa Antonella Golino - Dottore di ricerca in Sociologia e ricerca sociale - Università degli Studi del Molise

Titolo relazione: "Il cibo in prospettiva sociologica".

Professor Roberto Di Carlo - Docente di strumento musicale - Istituto Omnicomprensivo di Larino

Intermezzo musicale.

In conclusione, consegna degli attestati e delle otto borse di studio agli studenti universitari partecipanti alla selezione. L’iniziativa ha previsto delle borse di studio per studenti universitari residenti in Molise iscritti a percorsi di studio nel settore agro-alimentare. Le borse di Studio saranno erogate dalla “Fondazione Ente di Beneficenza Cavaliere del Lavoro Francesco Di Vaira” che, allo scopo di continuare la propria missione, intende rendere concreto il ruolo di sostegno alla formazione di giovani che vogliono specializzarsi nell'ambito agricolo.

Galleria fotografica