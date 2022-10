"San Giuliano di Puglia, la storia di un borgo antico"

Per non dimenticare

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Ha preso vita domenica scorso, nel pomeriggio, il progetto: "San Giuliano di Puglia, la storia di un borgo antico". In un percorso di storia e bellezza del territorio, di ricostruzione, di ricordo e riflessione nasce e si snoda il progetto “San Giuliano di Puglia, la storia di un borgo antico”, curato dall’associazione culturale Best Stage che nel pomeriggio di domenica ha condotto i tanti intervenuti in una visita guidata per il borgo di San Giuliano di Puglia.

Un percorso che ha stimolato curiosità correlate alla cultura locale, ma che ha fortemente toccato i cuori portando ad una riflessione tangibile, quella che nella storia recente 20 anni fa ha portato San Giuliano di Puglia alla ribalta nazionale per il tragico epilogo che ha cambiato per sempre la comunità.

Nel paese ridotto a macerie dal sisma del 2002, distrutto dal dolore della morte di 27 bambini e della loro maestra, nella due giorni di sabato e domenica hanno preso corpo importanti iniziative mirate, attraverso la conoscenza e l’approfondimento di territorio e storia, a indagare il delicato rapporto tra “uomo e natura” dando a tutti la possibilità di conoscere e visitare luoghi meravigliosi.

Tra i partecipanti l’assessore alla Cultura della Regione Molise Vincenzo Cutugno, l’assessore all’Istruzione del Comune di Vasto Anna Bosco, la vice presidente del Consiglio del Comune di Larino Graziella Vizzarri e Mariangela Iorio, vice presidente della Commissione Pari opportunità della Regione Molise.

La passeggiata culturale del borgo si è conclusa con un aperitivo cenato per poi proseguire presso il palazzetto dello sport e concludere al due giorni con uno degli spettacoli teatrali più intensi firmati da Andrea Ortis, in una forma speciale e ad hoc per questa giornata: “Il Vajont di tutti, riflessi di speranza”, con la partecipazione straordinaria di un'orchestra Molisana di 30 elementi. Il progetto “San Giuliano di Puglia, la storia di un borgo antico” è stato sostenuto dal bando della Regione Molise “Turismo è cultura 2022” e dall'assessorato alla Cultura regionale, con il patrocinio del Comune di San Giuliano di Puglia e il contributo di numerose associazioni locali.

Galleria fotografica