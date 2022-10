Tutti sul pulmino alla scoperta dell'olio

TERMOLI. Tutti sul pulmino, si va al frantoio!

Così è iniziata la giornata del 25 ottobre per i bambini della scuola dell'infanzia di via Catania dell'istituto Comprensivo Schweitzer. Passeggiata tra gli alberi di Ulivi e alberi da frutta, visita agli animali della fattoria, raccolta delle olive e osservare tutte le fasi per la lavorazione dell'olio: dalla frangitura, gramolatura alla centrifugazione e imbottigliamento.

Per concludere, degustazione di pane e olio, che bontà! Bei momenti che hanno caratterizzato questa giornata all'insegna della natura e alla scoperta da parte dei bambini, che vivono ogni esperienza in modo unico e straordinario. Grazie allo staff della cooperativa Martella, che con la loro professionale disponibilità e gentilezza, hanno reso possibile e indimenticabile questa visita didattica.

Galleria fotografica