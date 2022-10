“In viaggio nel Borgo Stregato”, a Campomarino Halloween arriva prima

CAMPOMARINO. Una serata per grandi e piccini, domenica 30 ottobre, tra i vicoli dell’affascinante borgo dipinto e di Largo Santa Maria a Mare.

“In viaggio nel Borgo Stregato” è la manifestazione organizzata per il secondo anno consecutivo dall’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali del Comune di Campomarino che attraverso eventi di questo genere punta a coinvolgere la popolazione in attività ricreative che possano valorizzare il territorio, in questo caso il borgo antico e Largo Santa Maria a Mare.

L’evento, organizzato con il supporto dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura, non è una semplice replica della festa dello scorso anno: la location è più ampia con nuove vie del borgo coinvolte, allestite con nastri arancioni e neri, palloncini, zucche, candele, musica e postazioni "dolcetto o scherzetto" nelle quali i bambini saranno accolti con dolcetti e caramelle.

L’attrazione principale sarà il calessino stregato, a bordo del quale sarà possibile viaggiare lungo un percorso ricco di mostruosi figuranti, tra cui il terrificante conte Dracula e diversi personaggi simpatici e spaventosi.

Lungo il percorso non mancheranno le leccornie dolci e salate a cura di “Hostaria Mammarita”.

Confermato l’angolo biblioteca in Largo Santa Maria a Mare, curato e allestito dallo staff della Biblioteca comunale “Ibrahim Kodra”, nel quale sarà possibile consultare, leggere e prendere in prestito i libri a tema. Nella postazione culturale si potrà approfondire la storia delle origini celtiche di Halloween attraverso i racconti dello staff della biblioteca comunale, gestita dall'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali: un'occasione importante per avvicinare i più giovani alla lettura.

La serata si concluderà con una sorpresa scenografica in piazza Vittorio Veneto. L’appuntamento è per domenica 30 ottobre dalle ore 16.30

L’assessorato al Turismo, la delegata alla Cultura, l’amministrazione comunale e l’Istituzione Cultura invitano tutti a partecipare!

Galleria fotografica