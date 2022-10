Cittadinanza onoraria a Fabrizio Curcio in Molise

CIVITACAMPOMARANO. Lunedì 31 ottobre 2022 il sindaco di Civitacampomarano, Paolo Manuele, conferirà la cittadinanza onoraria del comune molisano al Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

L’Amministrazione Comunale ha deciso di assegnare questo riconoscimento per l’impegno e la fattiva collaborazione verso la Comunità di Civitacampomarano in occasione dei gravi eventi di dissesto idrogeologico del marzo 2017, oltre che per il prezioso quotidiano lavoro svolto al servizio del Paese e dei cittadini nelle attività di protezione civile

La cerimonia si svolgerà, a partire dalle ore 14:30, presso la sede del Centro Operativo Comunale in via Roma 85.

Galleria fotografica