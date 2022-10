Dalla società alla medicina, un viaggio attraverso gli stereotipi di genere

CAMPOBASSO. Oggi, sabato 29 ottobre 2022 si terrà il convegno organizzato dall’OMCeO Campobasso e dall’Associazione Italiana Donne Medico “Dalla società alla medicina, un viaggio attraverso gli stereotipi di genere”. Il seminario prenderà il via alle 8.30 nell’auditorium Giovannitti (ex-Gil) di Campobasso. Saranno relatrici le dottoresse Rosa D’Amico (responsabile scientifico), Serenella Civitelli, Silvana Capasso e Cecilia Politi.

“Il corso affronta la problematica degli stereotipi di cui è intrisa la nostra società – afferma il consigliere Federico Di Renzo co-resp. scientifico dell’evento – Una società senza stereotipi è una società più equa, più giusta. E l’equità è un valore fondante della nostra sanità, così come lo è il genere”.

“Questo seminario ECM fornisce gli input per affrontare con un nuovo approccio il nostro lavoro – ha aggiunto la dottoressa D’Amico – Un approccio in cui la medicina è vista come scienza sociale, quel sistema che garantisce l’accesso alle cure per tutti, indistintamente”.

Galleria fotografica