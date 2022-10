Borse di studio targate Fondazione Di Vaira agli studenti molisani

TERMOLI. I giovani risorsa per il territorio: consegnate le borse di studio della Fondazione Di Vaira agli studenti universitari residenti in Molise. Consegna degli attestati e delle otto borse di studio ai giovani residenti in Molise e iscritti a percorsi di studio nel settore agro-alimentare.

Le borse sono state erogate dalla “Fondazione Ente di Beneficenza Cavaliere del Lavoro Francesco Di Vaira” che, allo scopo di continuare la propria missione, intende rendere concreto il ruolo di sostegno alla formazione di giovani che vogliono specializzarsi nell’ambito agricolo. Auguri di buon cammino a: Rebecca Bozza (Riccia), Roberto Coromano (Riccia), Martina Cusano (Sepino), Valeria Della Valle (Campobasso), Melissa Messere (Isernia), Claudio Muccigrosso (Colletorto), Matteo Rossi (Montefalcone nel Sannio), Erika Vettese (Isernia).

Premiazioni avvenute al termine del convegno dedicato all’agricoltura biodinamica tenuto al Centro pastorale Ecclesia Mater con gli interventi del vescovo, mons. Gianfranco De Luca, del Prof. Filippo De Curtis (Unimol), Fabio Cordella (direttore generale Fattoria Di Vaira), Antonella Golino (dottore di ricerca Unimol), del Prof. Giuseppe Colombo (fondazione Di Vaira) e la partecipazione del Prof. Roberto Di Carlo e di Pasquale Santella, presidente di Circolo MCL – Un Paese per Giovani. II conferimento delle borse di studio è il modo attuale per rendere concreto il ruolo di sostegno alla formazione di giovani che vogliono specializzarsi nell'ambito agricolo ed e la modalità per continuare la propria missione di partecipazione alto sviluppo di questo territorio.

Le 8 borse di studio destinate a studenti residenti in Molise, iscritti a corsi di laurea nei settori agro-alimentare, zootecnico e veterinario. L'importo della borsa di studio per I'anno accademico 2021-2022 e pari a 3.200 euro.

