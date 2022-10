L'eroe dei due mondi, Garibaldi visto dal professor Franco Minni

L'intervista al professor Francesco Minni

TERMOLI. Il luminare professor Franco Minni dopo il riscontro della precedente Lectio Magistralis sull’Arte e Chirurgia, torna a Termoli per raccontare una chicca storica, la vera storia del ferimento di Garibaldi.





Il professor Minni, termolese ma residente nei colli bolognesi, è uno stimato docente universitario e autore di oltre 500 pubblicazioni su argomentazioni mediche tecnologicamente avveniristiche.

La vera storia del ferimento di Garibaldi è il risultato dell'eclettico lavoro e delle personali ricerche storiche circa un episodio della storia d'ltalia che ha avuto particolare risalto all'interno della cultura popolare.

Noi poveri mortali eravamo rimasti a Garibaldi fu ferito, fu ferito ad una gamba, Garibaldi che comanda, che comanda il battaglion ...mentre, grazie al professor Minni ieri abbiamo scoperto che in realtà oltre ad una gamba, Giuseppe Garibaldi fu ferito anche su un gluteo.

Comunque aldilà di tutto questo, quello che ha affascinato durante il corso della serata e stata proprio l'enfasi e la passione che il professo Minni che dopo aver fatto un lavoro certosino di ricerca sul personaggio Garibaldi, Eroe dei due mondi, ci ha fatto conoscere più di quanto abbiamo studiato sui libri di storia.

Per carità chi si aspettava stravolgimenti della storia che arrivassero da Termoli ieri sera, probabilmente sarà rimasto deluso, ma noi no e neanche la maggior parte di persone che erano presenti al cinema Sant’Antonio, affollato in tutta la sua disponibilità.

Il professore Minni ha sfatato un luogo comune, quando nell'intervista che ci ha rilasciato abbiamo scoperto che oltra al ferimento della famosa gamba c’è stato un colpo che gli ha centrato un gluteo e questo nella ricerca del professor Minni sicuramente avrà trovato qualche documento referto che ne attestavano l'autenticità della notizia,

Questa serata organizzata dalla Sezione Avis di Termoli nell’ambito dei festeggiamenti dei 40 anni dalla nascita della stessa, come ha spiegato il presidente della sezione dottor Pasquale Spagnuolo: "è stata una classica ciliegina sulla torta. Analizzare un personaggio così importante che ha caratterizzato la storia della nostra amata Italia, poi raccontata dal professor Minni è stata una degnissima conclusione dei festeggiamenti del nostro quarantennale di fondazione”.

