"Noi e il mare", gli attestati da retiere agli studenti della Schweitzer

Noi e il mare: la parola alla Capitaneria di Porto

TERMOLI. Lo scorso 27 ottobre, come ci hanno fatto sapere le professoresse Celeste Ferri e Valentina Limongi, le classi 5A e 5B della Primaria dell'IC Schweitzer sono state coinvolte in una serie di attività dimostrative e laboratoriali presso il porto di Termoli a cura dell'O.P. San Basso.





I bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia di via Stati Uniti hanno visitato lo Zenit. Oltre all'aula scolastica, ci sono spazi di apprendimento, ambienti diversi, che i docenti possono sfruttare e che aiutano a sperimentare nuove forme di didattica e nello stesso tempo aiutano gli studenti a maturare, a crescere da diversi punti di vista: sociale, intellettivo, psicologico, sensoriale, motorio.





L'incontro fa parte del Progetto “Noi e il mare: un legame di continuità”. Tutte le attività hanno avuto un filo conduttore: il mare. Viviamo in una città di mare con valori e tradizioni preziosissime da conservare e tramandare. I bambini hanno incontrato il signor Domenico Guidotti che ha illustrato loro il forte legame tra il porto e la città di Termoli dando informazioni importanti su imbarcazioni di oggi e di ieri suscitando grande curiosità, interesse e partecipazione nei piccoli. Successivamente hanno avuto modo di visitare la stazione antinquinamento. Il capitano Cristiano Listorto ha spiegato loro il modo di operare per bloccare e bonificare da oli e rifiuti solidi il mare. Subito dopo gli alunni sono saliti sul catamarano Zenit dove hanno potuto osservare delle slide a testimonianza di come avviene l'intervento antinquinamento.





Attraverso alcuni video i bambini hanno potuto vedere come si svolge il lavoro del pescatore e quanto sia importante introdurre nell'alimentazione il pesce. Nella parte finale della giornata i ragazzi hanno seguito il corso da retiere con attestato finale tenuto da Basso Cannarsa, presidente della cooperativa.





La giornata è stata costruttiva e distesa, lasciando nei ragazzi la consapevolezza che il mare della nostra Termoli è una preziosa ricchezza da vivere, da proteggere, da amare nella sua totalità. Noi siamo tutti dalla parte del mare. Nell’ultimo giorno del progetto in questione erano presenti le 5 ^ C e D con la scuola dell’Infanzia di via Catania che hanno fatto il corso da retieri e poi sono andati sul catamarano della Guidotti Ships con queste ultime 5^ sono state presenti tutte le quinte della Schweitzer di via Stati Uniti, il tutto per apprendere alcune nozioni sulla vita marinara. Le classi della scuola Secondaria hanno invece fatto un altro tipo di percorso. Prima sono entrati nei locali della Capitaneria di Porto ricevuti dal Comandante Cp Sergio Mostacci che li ha affidati ai suoi ufficiali, che hanno mostrato loro quale lavoro si fa nella sala operativa, poi si sono spostati al molo dove sono ancorate le Motovedette e il caposervizio e i suoi collaboratori hanno fatto vedere uno dei mezzi operativi, fatti salire a bordo e spiegato come funzionano e il servizio svolto da loro.

Poi ultima tappa al Mercato Ittico dove gli impiegati della vendita all’asta del pescato, hanno fatto diventare per un giorno commercianti di prodotti ittici gli studenti spiegando loro come funziona il lavoro nel mercato.





Insomma un progetto molto interessante che ancora una volta di più avvicina gli studenti e il mondo della scuola al territorio che viviamo tutti noi di Termoli, della validità e della possibilità di fare altre esperienze simili ne abbiamo parlato con una entusiasta dirigente dell’Istituto Comprensivo Schweitzer Marina Crema.

Galleria fotografica