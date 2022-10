Bellotti disciplina la movida a Guglionesi

GUGLIONESI. L’amministrazione comunale di Guglionesi ha disciplinato con ordinanza del sindaco, Mario Bellotti, gli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale all’interno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, col divieto di vendita delle bevande d’asporto in contenitori di vetri. L’ordinanza è la numero 55 del 29 ottobre scorso.

«L’Amministrazione comunale riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, che contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio ed offrono ai giovani, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali. Considerato tuttavia, che tali attività possono costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze. Si ordina il divieto di diffusione sonora derivante da attività di intrattenimento musicale, e comunque di ogni altra attività che possa arrecare disturbo alla quiete e al riposo delle persone, all’interno delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali Bar, Ristoranti, Pizzerie, Circoli ricreativi, e in generale tutte le attività assimilabili, presenti sul territorio comunale: dalle ore 00:30 alle ore 7 nei giorni festivi; dalle ore 1:30 alle ore 7 nei giorni prefestivi e nei giorni di: 29, 30, 31 ottobre 2022; 7, 8, 9, 10 dicembre 2022; dal 23 Dicembre 2022 al primo gennaio 2023; 5, 6, 7 gennaio 2023; dalle ore 00:00 alle ore 7 nei giorni feriali, fino al 31-01-2023.

L’obbligo, per i titolari delle suddette attività, di porre in essere ogni comportamento utile a contenere gli schiamazzi ed ogni altro comportamento degli avventori, atto a costituire causa di disturbo anche nelle aree esterne all’attività commerciale, adiacenti o pertinenti al locale, e, entro un’ora dalla chiusura dell’attività, di asportare i residui delle consumazioni dal suolo pubblico antistante il proprio esercizio commerciale o comunque nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro di esso. Il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 00:00 alle ore 6».