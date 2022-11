La "Città invisibile" trasloca sempre a novembre, andrà in via delle Acacie

TERMOLI. Missione sociale e comunicazione social, quella della Città invisibile, che da un novembre all'altro, tra il 2021 e il 2022 si trova all'ennesimo trasloco.

Lo evinciamo dal post Facebook pubblicato oggi: «Ci spostiamo in una nuova sede, ma la storia continua».

«Anche oggi, martedì primo novembre, al centro come sempre siamo stati aperti: caffè, docce, chi cerca un vestito o un paio di scarpe, chi passa per salutare, chi per farsi la barba, chi per farci sapere che cerca lavoro; chi vuole parlare e farsi ascoltare, chi viene solo per farsi vedere e poi scappa.

Tante storie, tanti problemi, ma anche risate e intese, qualche piccola strada si apre; alla base la cura e la relazione. A breve, dalla prossima settimana, il centro, con tutti i suoi servizi, si sposta; ci trasferiamo nei locali vicino alla Comunità Il Noce/Faced, in via delle Acacie, 4.

Usciamo dal centro cittadino: una decisione necessaria su cui abbiamo riflettuto a lungo. Ce la faremo anche stavolta: al di là del luogo in cui si fa, La città invisibile Termoli vive delle relazioni che sa costruire e dei processi che sa attivare. Ringraziamo la Parrocchia di Sant'Antonio che ci ha ospitato fino ad ora. Da martedì prossimo, quindi, ci trovate come sempre tutte le mattine dal lunedì al venerdì: vi aspettiamo se vorrete passare a prendere un caffè insieme o a donare qualcosa per le persone che ogni giorno supportiamo.

Nella prima foto i locali della Parrocchia di Sant'Antonio dove ci troviamo adesso.

Nella seconda i locali in via delle Acacie, 4 dove ci trasferiremo da martedì prossimo!».

