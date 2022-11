Nonsologreen, dal Castello svevo partirà mostra itinerante

TERMOLI. Oggi, martedì 2 novembre, chiude i battenti la mostra d’arte contemporanea “Inclusioni- Da Castello a Castello”.

Una collettiva itinerante di 14 artisti abruzzesi e molisani: Altieri Ettore, Bruno Luca, Cico Stone, Colangelo Giuseppe, Di Campli Antonio, Di Pardo Carla, D’Annunzio Antonio, Dongu Paolo, Claudio Gaspari, Mezzanotte Incoronata, Scutece Davide, Pucacco Elio, Cardinale MariaPia, Tiberio Giorgia, inaugurata il 22 Ottobre 2022 alla presenza delle Autorità Istituzionali.

Con la mostra termina anche la prima edizione di un grande progetto, Nonsologreen, partorito dalla fervida mente della professoressa Carla Di Pardo in collaborazione con la tenace Presidente dell’associazione “il Valore” Cinzia Vizzarri.

Due vulcaniche donne, capaci di mettere insieme 10 associazioni del nostro territorio, “Ambiente Basso Molise” con il suo presidente Luigi Lucchese, “Archeoclub” con Oscar De Lena, “Asd Il Valore” di Cinzia Vizzarri, “Avis Santa Croce di Magliano” con Flaviano Alfieri, “Banca del Tempo” con Teresa De Rosa, “Casa del Libro” con Daniela Battista, “Fidapa” con Esmeralda Pettine e la Past Presidente Angela Rusciano per il tema Internazionale, Fattoria dell’Arte “I COLLI” di Ettore Altieri, “Kamastra” di Maria Rosaria D’Angelo e Fernanda Pugliese, “Premio Antonio Giordano” con Marianna Giordano, “Slow Food” di Barbara Di Giovanni.

Unite per promuovere il territorio attraverso un cammino lento e pensato.

Sette i comuni partner che hanno aderito a questa prima idea progettuale, Montecilfone per ben due appuntamenti, Campomarino, Santa Croce di Magliano, Lentella e Palmoli in Abruzzo, Rotello ed infine Termoli.

Sette gli appuntamenti che hanno visto coinvolta la carovana itinerante alla scoperta del territorio tra natura e tessuto urbano, dai boschi alle colline per arrivare al mare, due regioni Molise e Abruzzo.

Il progetto è stato tenuto a battesimo il 18 agosto presso la sala consiliare del Comune di Termoli, dall’Assessore alla Cultura Turismo e Sport Michele Barile, dall’Assessore all’Ecologia e Ambiente, Rita Colaci e dal presidente del Consiglio Annibale Ciarniello.

Il 28 agosto, il progetto è partito alla scoperta del Bosco di Corundoli.

Riscoperta del territorio e di sensibilizzazione verso i temi e gli obiettivi fissati nell’Agenda 2030, attraverso la natura, la storia, l’arte, lo sport, il benessere psicofisico, le tradizioni, gli usi e costumi e, anche attraverso i piatti tipici delle tradizioni culinarie dei luoghi esplorati, proponendo uno stile di vita sano. Per tutto questo si sono avvalse di esperti e studiosi della natura, professionisti dello sport dal trekking allo yoga, dal benessere posturale allo stretching allo Yoga-Pilates, di esperti e artisti della fotografia, esperti di Arte e di storia, di artisti, di scrittori e lettori.

Una vera e propria cattedra itinerante di successo e che ha suscitato la curiosità di moltissime persone, gli appuntamenti sono stati un crescendo continuo di avventori, molti hanno seguito il percorso in tutte le tappe, ad iniziare dal primo e doppio appuntamento a Montecilfone, un full immersion nella natura boschiva, in compagnia del Presidente ABM Luigi Lucchese, poi a seguire Erik e I Discoli del Sinarca e dove ad accoglierci c’era il Sindaco Giorgio Manes e il presidente del Consiglio di Termoli Annibale Ciarniello, e tantissime persone, che hanno goduto del posto attraverso lezioni di storia, affidate alla scrittrice, giornalista e storica Fernanda Pugliese, letture di libri, insieme alla Casa Del Libro e alla lettrice Veronica Pinti al laboratorio di lettura della Scrittrice Emiliana Erriquez, visitando la mostra di Scultura dell’Artista Altieri Ettore allestita nel Museo dei Gessi, la mostra itinerante di Illustrazioni che raccontano di mostri e di leggende del Molise di Laura Fanelli, di opere di Land Art e Stone Balancing degli artisti Cico Stone, Carla Di Pardo, Agostino Senese, la mostra allestita nel Bosco dell’Artista Illustratore Michele D’Aloisio, infine assaggio di Tisane e di specialità della tradizione locale di Maxi Vicentino titolare del “Chiosco nel Bosco” e ancora i profumi sensoriali emanati dal bosco dove si sono tenute lezioni di Yoga e Benessere posturale con le Insegnanti Cristelle Corbo e Lina Cristaldi.

Terza tappa a Campomarino al Bosco CEA Le Fantine sempre in compagnia di ABM e dove oltre al trekking fotografico per esplorare la natura, abbiamo parlato di erbe spontanee con l’esperto Nicola Palladino, di archeologia con Oscar De Lena e di geologia insieme a degli esperti, in compagnia anche del professore Rocco Cirino, presidente emerito della cattedra itinerante di Geografia e poi ancora plasmato la terra per la realizzazione di manufatti in argilla, insieme all’artista Nadia Punis e altri vari laboratori a cura della Vice Presidente ABM Maria Rossi. Presente anche l’Associazione Speleopop per i più piccoli.

Quarta tappa Santa Croce di Magliano, tour dei Murales e delle opere di grandi artisti del panorama internazionale della Street Art grazie a Marianna Giordano e Flaviano Alfieri, visita alla mostra espositiva di opere di Arte Contemporanea di diversi artisti: Antonio Sarchione, Nicola Macolino, Michele D’Aloisio, Giuseppe Damiani, Marzia La Melza, Cico Stone, nella Chiesa sconsacrata, non prima di un’introduzione storica a cura di Fernanda Pugliese. Presente l’assessore alla Cultura Giuliana Petruccelli.

Quinta tappa a Lentella, Fattoria d’Arte I Colli, un full immersion nella natura collinare, fronte mare, disseminata di opere d’Arte e dove le strutture ricettive presenti: Casa sull’Albero, Casa nella botte, e Fattoria sono state costruite interamente con materiali di riciclo, strutture ecosostenibili a bassissimo impatto ambientale, lezione di Yoga Pilates e laboratorio di fotografia.

Sesta tappa Rotello che ci ha proposto il TrekkOil, a cura di Cinzia Vizzarri, che ha previsto una passeggiata immersiva tra gli ulivi durante la mattinata contaminata di interventi di opere di Land Art di Agostino Senese e nel pomeriggio, uno spettacolo teatrale di intrattenimento presso il Teatro stabile di San Rocco nella Chiesa sconsacrata, un vero gioiello tornato in vita dopo gli interventi di restauro e ristrutturazione progettato e realizzato dall’Architetto Luigi Valente.

Settima e ultima tappa Termoli.

Iniziata con la lezione di fotografia emozionale a cura di Lello Muzio presso il Belvedere dei Fotografi a seguire la passeggiata sotto il Castello fino al Trabucco.

Un trekking urbano delle statue con gli esperti di storia e arte.

Presenti il preside Antonio Mucciaccio e Oscar De Lena, Michele Macchiagodena e Fernanda Pugliese. Passando dalla statua di Gennaro Perrotta a quella di Benito Jacovitti da Carlo Cappella attraversando tutti scorso Nazionale, fino alla Moglie del marinaio, sotto le mura di cinta del Paese Vecchio, al Monumento alle Donne posizionato in cima alla scalinata del folklore, in ultimo tappa al monumento giù al porto, Gente di Mare progettato da Achille Pace, per poi risalire e arrivare al Castello Svevo dove si è inaugurata la mostra collettiva itinerante di Arte Contemporanea INCLUSIONI-DA CASTELLO A CASTELLO, proveniente dal Castello Marchesale di Palmoli, per poi sostare al Castello di Monteodorisio durante le Giornate FAI d’Autunno a cura della Delegazione FAI Vasto Abruzzo, per poi arrivare al Castello Svevo di Termoli in volo per altre mete, molisane e abruzzesi.

Ad attenderli il taglio del nastro per mano di Rita Colaci Assessore Ambiente Ecologia e Michele Barile, Annibale Ciarniello, Bruno Fraraccio. La mostra si conclude con oltre 500 presenze di visitatori tra esperti e cultori d’Arte a turisti e curiosi. Gli Artisti soddisfatti per il risultato e per gli apprezzamenti e i consensi ricevuti, ringraziano le ideatrici del progetto Nonsologreen e le amministrazioni comunali per aver affidato loro la parte artistica, in particolare ringraziano il comune di Palmoli, il Fai Delegazione di Vasto e Monteodorisio, e soprattutto il comune di Termoli per la calorosissima accoglienza e ospitalità.

Tutti gli eventi sono stati documentati da professionisti, artisti e appassionati della fotografia che hanno seguito il percorso in tutte le tappe.

Chiara Giaco’, Simone Di Niro, Bario, Noemi Trofino, Filippo Cantore, Lello Muzio. A dicembre, grazie ai bellissimi reportage fotografici, sarà allestita una mostra fotografica che documenterà, attraverso gli scatti più suggestivi, l’intero percorso di Nonsologreen, durato due mes.

Uuno storytelling significativo, che racconterà emozioni e avventure viste dall’occhio magico di ognuno di loro. La mostra itinerante sarà inaugurata a Termoli presso il Castello Svevo a dicembre, e ogni settimana si sposterà presso i Comuni partner del progetto:

Dal 3 al 9 dicembre a Termoli, dal 10 al 16 a Montecilfone, dal 17 al 23 a Campomarino, dal 24 al 30 a Santa Croce di Magliano, dal 31 dicembre al 6 gennaio a Lentella e dal 7 gennaio al 13 a Rotello.

Il progetto Nonsologreen che nasce a fine estate, intende allargare i suoi appuntamenti futuri, non più settimanali, ma mensili, e solo ed esclusivamente nelle stagioni invernali, primaverili e autunnali.

Questa è solo la sua prima edizione, tante le idee per il futuro che si arricchiranno di altre novità. Tanti i paesi che hanno contattato le organizzatrici e che entreranno a far parte di questo interessantissimo circuito, naturalistici e paesaggistico non solo esplorativo e conoscitivo, ricco di storia, arte, cultura e sport, ma anche e soprattutto associativo, inclusivo.

In questi mesi, tante nuove amicizie si sono formate, altre consolidate, tante conoscenze e rapporti di scambio, molte le collaborazioni professionali future. A presto per la mostra fotografica e un arrivederci alla prossima edizione 2023.

Si ricorda a tutti che le collaborazioni al progetto e tutti i patrocini, compreso quello della Regione e del Turismo del Molise, sono stati gratuiti, tutti gli appuntamenti e tutte le proposte all’interno di esso sono stati gratuiti e aperti a tutti adatti anche ai bambini.

Nonsologreen è stato un progetto fortemente inclusivo.

