Campomarino, assegnati i fondi Pnrr per due nuovi asili e una scuola dell’infanzia

CAMPOMARINO. Soddisfazione dal sindaco e dall'assessore ai lavori pubblici anche per le risorse richieste ed assegnate per la messa in sicurezza di un tratto della SP 40 oltre che regimentazione canali comunale con fondi a disposizione per dissesto idrogeologico

Nell’ambito dei fondi PNRR (missione 4 ISTRUZIONE e RICERCA – componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università, Investimento 1.1. Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia), il Comune di Campomarino è risultato definitivamente ammesso alle graduatorie riferite ai finanziamenti per la nuova realizzazione di strutture da adibire ai servizi d’istruzione.

Nello specifico si tratta della realizzazione di una nuova costruzione di asilo nido a Campomarino per un importo (rimodulato dal ministero) 1.080.000,00 euro, di una nuova costruzione di asilo nido in località Nuova Cliternia per un importo (rimodulato dal ministero) di 1.080.000,00 e infine di una nuova costruzione di scuola dell’infanzia a Campomarino per un importo pari a 1.255.000,00 euro.

Il Sindaco Silvestri e l’Assessore ai lavori pubblici Anna Pollace esprimono grande soddisfazione per il risultato raggiunto, in quanto, ad oggi su sei progetti candidati, quattro sono stati definitivamente inseriti nelle graduatorie preposte.

Ulteriore soddisfazione viene espressa da tutta l’amministrazione per il lavoro svolto dalla struttura tecnica del Comune, anche in merito alle risorse richieste ed assegnate con decreto del ministero dell’Interno del 28.10.2022 e riferite al fondo progettazione per la messa in sicurezza che vanno a finanziare i lavori di consolidamento scarpate e ristrutturazione di un tratto della strada provinciale 40 e la messa in sicurezza del sistema locale di regimentazione delle acque superficiali e canali, per un totale di 228.071,93 euro.

L'Assessore Pollace auspica che nel prossimo futuro possa esserci una ulteriore sinergia per il reperimento di altre somme da destinare al miglioramento e alla maggior fruibilità di strutture esistenti e da realizzare.