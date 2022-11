"Dai romantici a Prokofiev", chiude in bellezza l'ottobre in musica

TERMOLI. Il pianoforte di Anastasia Frolova è stato protagonista della serata del 30 ottobre al S. Antonio di Termoli con il concerto “Dai romantici a Prokofiev”, che ha chiuso il mese in bellezza e ha accompagnato nel pieno della stagione Termoli Musica 22.

Il programma, come da titolo, è stato un percorso attraverso le melodie degli artisti che hanno vissuto e rappresentato pienamente l’età del Romanticismo, in cui la musica si è liberata dei canoni rigidi del Classicismo – che la relegava esclusivamente al servizio di corti o chiese – per poter finalmente esprimere l’estro e il sentimento tipici dell’epoca; l’arco narrativo va a concludersi con la musica di uno tra i maggiori compositori della Russia a cavallo tra l’epoca zarista e quella staliniana.

Si parte dal primo tra i romantici, Robert Schumann (nonché uno degli esponenti più importanti), con il Carnevale di Vienna op. 26; quindi è il turno di Felix Mendelssohn (tra i maggiori estimatori di Schumann), che con la Fantasia in Fa diesis minore op. 28 ha rappresentato il pieno sviluppo dell’epoca romantica in musica, con la sua evocazione poetica, visionaria, e piena di passione nel finale. A questa viene contrapposta quella di Sergej Prokofiev, la Fantasia sui temi della Sheherazade di Rimsky-Korsakov (suo maestro al Conservatorio di San Pietroburgo): con il suo stile fatto di modulazioni repentine e frequenti, che tuttavia non alterano la plasticità e la nettezza dei piani sonori, Prokofiev riunisce in sé ogni aspetto della cultura novecentesca. La chiusura del concerto è affidata a Chopin, tra i più importanti del periodo romantico e spesso definito il “poeta del pianoforte”: la Ballata n. 1 op. 23 e lo Scherzo n. 2 op. 31 sono tra i pezzi più celebri del compositore polacco, caratterizzati da un respiro ampio, costruito spesso su contrasti tra il versante sognante con fioriti arabeschi e passaggi d'intonazione drammatica.

La pianista Anastasia Frolova è stata impeccabile nell’esecuzione di questo programma, trasmettendo con passione e trasporto la variegata sfumatura di emozioni che questi artisti hanno saputo esprimere nelle loro opere. Il pubblico di Termoli ha apprezzato e ascoltato con piacere e si è lasciato trasportare nel viaggio, ringraziando l’artista con infiniti applausi.

Si continua con il pianoforte nel prossimo appuntamento, domenica 6 novembre al S. Antonio di Termoli alle 18:00, con il concerto a quattro mani “Omaggio alla musica francese”, del Duo Pianistico composto da Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese.

I biglietti sono disponibili al botteghino e su ciaotickets all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/termoli-musica.

Galleria fotografica