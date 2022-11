“Uniti Possiamo”, ogni parrocchia chiamata a raccogliere mille euro

BASSO MOLISE. Con il mese di novembre inizia il progetto “Uniti Possiamo”.

Un’occasione per il coinvolgimento diretto delle comunità parrocchiali a vivere un gesto ed un segno di comunione e corresponsabilità nel sostegno dei sacerdoti usufruendo di un servizio facile e gratuito per effettuare le donazioni. Il progetto si propone di coinvolgere le comunità parrocchiali nel raccogliere, ciascuna, una somma di circa mille euro, cioè l’equivalente di una delle dodici mensilità di un parroco e destinata a sostenere i circa 33mila sacerdoti presenti nella Chiesa Cattolica Italiana. Il progetto sarà realizzato in dodici parrocchie pilota della Diocesi di Termoli-Larino: Campomarino, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Termoli (parrocchie San Francesco, Santa Maria degli Angeli, San Pietro, San Timoteo), Ururi.

La raccolta è finalizzata a liberare risorse dell’8 per mille che così potranno essere destinate alle esigenze di culto e pastorale (ad esempio ristrutturazioni di Chiese ed edifici di culto) ed alle opere di carità sia in Italia sia all’estero. Durante questo mese potranno essere ritirate direttamente in chiesa le “buste delle offerte” nelle quali inserire il denaro contante, compilare nel retro le informazioni personali e inserire la busta chiusa nell’apposita urna.

Successivamente l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero consegnerà e spedirà la quietanza liberatoria che costituisce valida certificazione fiscale ai sensi del D.M. 12/12/1988 da utilizzare per la deduzione nella dichiarazione dei redditi. «Il Signore ha disposto che quelli che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo. (1Cor. 9,14)», il passo richiamato dall’incaricato diocesano per il Sovvenire, Raffaele Aceto.