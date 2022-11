Istituto Silvio Di Lalla: «Per leggere e crescere uniamo le voci»

CASACALENDA. Per leggere e crescere uniamo le voci: la foto ‘onnicomprensiva’ del “Silvio Di Lalla”.

All’istituto Omnicomprensivo “Silvio Di Lalla” di Casacalenda gli studenti, dai piccoli dell’infanzia ai ragazzi delle superiori, si incontrano, in una meravigliosa mattinata di sole, per fermare in uno scatto la ritrovata voglia di stare insieme. Una foto che segna l’inizio di un nuovo percorso da compiere uniti: leggere, ascoltare, unire le voci di grandi e piccini per conoscere e crescere, insieme appunto.

Questo attimo di calore e condivisione immortalato a Casacalenda dimostra come la lettura e l’ascolto per tutte le fasce d’età siano patrimonio di ciascun alunno, da preservare con attenzione e custodire con gioia nel percorso di crescita.

Leggere è conoscere sé stessi e gli altri, è aprire la mente e viaggiare, tornare e spiccare il volo sempre.

Se si uniscono le singole voci, poi, l’armonia dello stare insieme diventa, per ciascuno, un bene dal valore inestimabile.