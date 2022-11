Mai più ai margini, la semina di comunità

BONEFRO. Seminare inclusione nella comunità e riflettere sui territori marginalizzati: questo è il tema che “Officine di Comunità Aps” propone alla cittadinanza, attraverso relazioni, condivisione e pratiche di sostenibilità. L’associazione intercomunale con sede a Bonefro che raggruppa soci e sostenitori di più paesi dell’area basso molisana tra il Fortore e il Biferno, si propone di stimolare partecipazione sociale e autodeterminazione delle comunità, nel tentativo di generare cooperazione tra istituzioni e altri attori finalizzata alla cura dei territori, valorizzando il patrimonio territoriale di queste aree interne del Molise e offrendo competenze, professionalità e progettualità alle persone “restanti” e a quelle “tornanti”.

L’intento è dare un contributo di idee e di pratiche, di discussione e promozione di politiche di area. L’incontro di sabato 5 novembre sarà caratterizzato da una “Semina Collettiva” in campo, quale momento simbolico di incontro e condivisione di pratiche di sostenibilità, con la guida di Andrea Albino di Aiab Abruzzo-Molise; seguirà uno spazio di dialogo in circolo presso l’auditorium dell’ex Convento Santa Maria delle Grazie, prendendo spunto dall’incontro con Savino Monterisi che presenterà il suo ultimo libro: “Infinito restare”. Gli interlocutori saranno molteplici: Centro Indipendente alta Valle del Volturno, Gal Innova Plus, Cooperativa di Comunità Rika, Cooperativa Sociale Il Noce, Confederazione Italiana Agricoltori, Attiviste ed Attivisti sociali e Amministratori d’area.

Le riflessioni saranno inoltre arricchite dal dottor Alessandro Gentile psichiatra del Centro di Salute Mentale di Termoli sul tema del benessere mentale di comunità. Sarà riservato uno spazio laboratorio per i più piccoli sulla biodiversità a cura dell’associazione pro-loco di Bonefro. Nel corso dell’incontro ci saranno intervalli di poesia e musica del poeta e cantautore Antonio Mastrogiorgio in Molisation.