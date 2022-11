Giornata della sostenibilità cooperativa, a "Gocce" una menzione speciale

TERMOLI. Giovedì 3 novembre, a Roma presso il Palazzo della Cooperazione, si è celebrata la giornata della sostenibilità cooperativa “Energia per cooperare”. Una iniziativa promossa da Confcooperative, con il patrocinio del MiTE, e la partecipazione di Fondosviluppo – Assimoco - Cooperazione Salute - Coopermondo - CTC – Gruppo Cassa Centrale - Gruppo BCC ICCREA – ICN - Node - Power Energia.

In occasione dell’evento grande entusiasmo per il conferimento della menzione speciale alla Kairos Cooperativa Sociale Termoli per il video tratto da Gocce - il cortometraggio prodotto nel 2021 dalla stessa cooperativa con la regia di Simone D'Angelo.

Il cortometraggio che nel 2022 ha riscosso un grande successo di critica e riconoscimenti (Premi per miglior attrice protagonista e migliore fotografia al Festival Internazionale del Cinema di Noto ; Premio Miglior cortometraggio sul cibo al Festival Internazionale del Cinema della Basilicata, per citarne solo alcuni) con Confcooperative mostra la sua più autentica vocazione: stimolare tra le azioni di contrasto delle violenze in genere assicurate dai servizi sociali e educativi anche quello che lo psicologo analista Nicola Malorni, consulente scientifico della regia e produttore con Kairos del film breve, ha definito “la cura del ritorno”, ossia il rinnovamento del rapporto con la Natura e con i territori, una nuova forma di “ecologia interiore” che sappia riportare l’essere umano a prendersi cura del proprio rapporto con l’affettività e al contempo con l’Ambiente in cui vive.

Un percorso che con l’Associazione Nazionale delle Città dell'Olio sta scoprendo quotidianamente nuove possibili declinazioni, con azioni che guardano all’agricoltura sociale, all’impegno ecologico, al turismo dell’olio, al cinema sociale e, da ultimo, alla promozione di salute che per lo psicologo Malorni è sempre “ecologica” . È di queste ore la notizia che finanche l’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Campobasso ha attenzionato il cortometraggio e il messaggio che esso promuove programmando uno specifico convegno formativo previsto per novembre e rivolte alle figure sanitarie e sociali.

“Il Cinema rappresenta per me un mezzo che permette al mio lavoro di regista di farsi promotore di consapevolezza su temi che non devono essere trascurati o peggio ancora negati. Questo premio conferma quanto un lavoro come Gocce sia in grado di toccare in profondità le persone, assolvendo a quella funzione sociale che il cinema dovrebbe avere oggi.” - è il commento di Simone D’Angelo.

Presente all’evento di premiazione di Roma anche il grande Flavio Insinna che ha onorato gli operatori della Kairos di uno scatto che condensa tutta l’emozione di un riconoscimento della qualità del lavoro di squadra firmato dall’equipe di psicologi della Kairos e dal regista molisano Simone D’Angelo che - come ha commentato la presentatrice dell’evento - “sa parlare di violenza in un modo molto originale, ne parla senza farla vedere”.

Il commento di Nicola Malorni alla notizia: “Siamo molto grati a Confcooperative per questo riconoscimento: con il regista e con la co-sceneggiatrice Annalisa Montanaro abbiamo da sempre condiviso l’assunto che avremmo potuto toccare più a fondo la sensibilità dei fruitori evitando di mostrare lividi o ferite, di cui spesso rischiamo di essere “assuefatti” a causa di una certa spettacolarizzazione della violenza, e facendo risuonare invece all’interno, attraverso “semplici” immagini, suoni e gesti le dinamiche subdole della violenza psicologica, quella che di frequente si annida nelle aree grigie dei rapporti amorosi”.

Flavio Insinna ha lanciato un messaggio al mondo cooperativo italiano: "La sostenibilità si fa insieme. Tutti i giorni". Messaggio che la cooperativa sociale termolese, con la guida del suo presidente Malorni, sembra incarnare quotidianamente: “abbiamo imparato con progetti innovativi in Molise e anche fuori dai confini regionali che nella cooperazione 1 per 1 non fa mai 1, ma il suo prodotto si duplica, si centuplica, tende a crescere esponenzialmente rivelandosi perciò “sostenibile”.

Questo è il potere di attività capaci di suscitare emozioni, affettività, relazioni. Lo abbiamo visto con la nascita del Parco degli olivi a Termoli che è riuscito a coinvolgere diverse realtà associative, singoli cittadini, l’amministrazione comunale, la parrocchia. È un “fare comunità” che sgorga come un nuovo fiume dal contagio emozionale. La cooperazione vera, autentica, deve provocare pandemie affettive” - chiosa Nicola Malorni.

Galleria fotografica