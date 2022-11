«Le poesie non si spiegano, ma si vivono», l'opera di Norma Malacrida

LARINO. Suggestivo e ricco di riflessioni l’incontro inserito nell’itinerario culturale “Percorsi in Biblioteca”, promosso lo scorso venerdì a Palazzo Ducale dal Lions club Larino con la collaborazione del Comune frentano.

Un pomeriggio dedicato alla poesia che ha visto protagonista l’ultima silloge “More per ogni stagione e altri raccolti” di Norma Malacrida. A dare il via all’incontro la bravissima Franca Sciarretta che, con grande professionalità artistica, ha declamato alcune poesie della poetessa Malacrida seguito dalla performance musicale del Maestro Tiziano Albanese, con composizioni personali e di elevata fattezza musicale. Un connubio vincente, il loro, che ha reso l’incontro particolarmente suggestivo intercalandosi armoniosamente nel corso dell’evento affascinando i presenti. L’incontro, coordinato da Graziella Vizzarri è poi entrato nel vivo con i saluti istituzionali del Presidente del Lions club Larino Pasquale Gioia e l’Assessore alla cultura del Comune di Larino Iolanda Giusti, per poi dare spazio agli interventi in scaletta.

La Dirigente scolastica Maria Concetta Chimisso, partendo dal concetto che scrivere versi è la più sublime delle arti perché il poeta è un artista completo, racchiudendo in sé tutte le sfaccettature dell’arte che va dalla poesia alla musica, alla pittura. «Comporre versi è evocare i mondi - ha riportato la Chimisso - spalmare sensazioni sulla pagina bianca, mettere a nudo la propria anima e permettere che gli altri ne vedano le intime fragilità. Comporre versi richiede enorme coraggio, è una sfida al cinismo e richiamo alla compassione, intesa come empatia, condivisione di sentimenti “buoni” in tempi in cui provare sentimenti che non siano di odio è per più atto di debolezza. Norma Malacrida, fa proprio questo riporta il suo animo profondo, senza veli anche mostrando la sua fragilità, la sofferenza. La contaminazione della poetessa Malacrida con il modello giapponese, la poesia Haiku, ha aggiunto fascino e codificato l’ispirazione per la poesia-essenza: colori, profumi, suoni, materie, ogni senso è sollecitato».

Il giornalista Andrea Nasillo, ha condiviso con i presenti aneddoti del primo incontro con la poetessa termolese Malacrida avvenuto per un servizio giornalistico. Un incontro che ha portato il giornalista a costruire amicizia vera e solida conoscendo l’artista nel suo essere persona dedita alla cultura e all’espressione poetica a tutto tondo. Nasillo ha presentato la Malacrida attraverso anche le parole di Nadia Verdile, che firma una delle prefazioni della silloge “More per ogni stagione e altri raccolti”. Andrea Nasillo ha rappresentato ai presenti quanto siano impregnati di vissuto i versi di Norma, di malinconia e forse anche tristezza, ma quanto possano riportare alla gioia nel contempo. «Le poesie non si spiegano, ma si vivono con l’interpretazione senza approdare ad una prosa, ma colte nella loro essenza. Nei versi di Norma, si leggono stati d’animo, ma si sogna anche con stupore del lettore, come le poesie Haiku, una forma poetica di 17 sillabe che si concentrano in tre versi, un esempio chiaro di come breve non significa semplice e tantomeno minimo, ma intenso e chiaro.

Una forma poetica che vede la Malacrida sperimentarsi con dedizione e passione. Una persona unica che con la saggezza della maturità insegna molto». Graziella Vizzarri insieme a Nasillo tesse un dialogo con Norma Malacrida condotto verso la conoscenza dell’autrice, del suo essere con trasparenza. Una Norma che si rivela alla platea senza veli e fremiti, ma con estrema naturalezza che tanto incanta e coinvolge. Un dialogo caldo, armonioso che svela un animo fragile, ma non tanto desiderio di comunicare con i suoi versi lanciando messaggi di umanità, empatia di trasformazione elettiva collettiva connubio di buoni sentimenti.

Norma Malacrida, vincitrice di tanti concorsi letterari e riconoscimenti, componente di molte giurie letterarie, autrice di grande prestigio culturale, ha regalato con “More per ogni stagione e altri racconti” a Palazzo Ducale grande umanità, quale valore intrinseco dei suoi versi.

