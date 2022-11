Toma, Gravina e prefetto rendono omaggio all’Unità Nazionale e alle Forze Armate

CAAMPOBASSO. In occasione del 104° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, anche la città di Campobasso ha celebrato il “Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate”. Il corteo, con i rappresentanti militari e istituzionali, è partito da Piazza Pepe per raggiungere Piazza della Vittoria, dove, presso il Monumento ai Caduti, la Cerimonia è entrata nel vivo con l’Alzabandiera solenne, gli Onori ai Caduti e le deposizioni delle corone d’alloro.

A seguire, vista la pioggia, ci si è spostati nella Sala della Costituzione, in Via Milano, dove il Cappellano Militare ha recitato la “Preghiera per la Patria” ed è stata data lettura, alla presenza del Viceprefetto Vicario, dott.ssa Elvira Nuzzolo, del messaggio ufficiale del Presidente della Repubblica, mentre, il Capo Ufficio Affari Territoriali Presidiari del Molise, Ten. Col. Ettore Piscicelli, ha letto il messaggio del Ministro della Difesa.

Alle Celebrazioni hanno partecipato per il Comune di Campobasso, il sindaco del capoluogo di regione, Roberto Gravina, e il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi.

“Abbiamo il dovere di mantenere vivo il ricordo di chi ha offerto la propria vita per permettere la realizzazione dell’unità nazionale, - ha detto Gravina - difendendola con consapevolezza, credendo fortemente nel proprio compito e permettendo così, a tutte le successive generazioni, di vivere in un paese indipendente, libero e dalla forte struttura democratica.

L’unità della nostra Repubblica – ha sottolineato il sindaco di Campobasso - è frutto anche della cura che, come cittadini, noi tutti siamo chiamati ad avere per la nostra memoria collettiva, quella che ci pone davanti alla storia come attivi prosecutori dell’opera democratica che proprio il sacrificio di tanti uomini e donne con indosso la divisa delle nostre Forze Armate ha seminato nel nostro tessuto sociale.

Ricordando attivamente tutto quello che le nostre Forze Armate compiono nelle operazioni sia nazionali che internazionali nelle quali sono chiamate a intervenire,- ha detto in conclusione Gravina - contribuiamo a tutelare e non disperdere quel patrimonio di valori civici che permettono al nostro Paese di mostrarsi coeso e responsabile quando le difficoltà sopraggiungono e mettono alla prova, ad oggi sempre superata, la nostra configurazione sociale nonché i nostri organismi democratici e repubblicani.”

La celebrazione nella Sala della Costituzione si è conclusa con la consegna della bandiera italiana agli alunni del plesso scolastico di Castropignano.

Il messaggio del Presidente della regione Donato Toma. “Rendiamo onore alle Forze Armate e, nel contempo, celebriamo l’Unità nazionale. Il 4 novembre è un giorno storico che preserva i valori della libertà, della pace e della salvaguardia delle istituzioni. Oggi viviamo ancora più intensamente una ricorrenza istituita per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale ma che estende il suo significato ad una solenne forma di riconoscimento per tutti i militari che in Italia e all'estero servono il paese con passione, dedizione e sacrificio. Celebriamo oggi queste donne e questi uomini. Memoria e orgoglio connotano una giornata speciale e ci impegnano a mantenere immutati nel tempo questi valori. Viva l’Italia”.

Da Bruxelles arriva anche il messaggio dell'onorevole Aldo Patriciello.

“Nella giornata della festa dell’unità nazionale e delle Forze Armate celebriamo quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria lungo il tormentato percorso che ha permesso l’edificazione nella Repubblica di uno Stato finalmente unito e libero.

Il 4 novembre del 1918 è stato il primo giorno di pace che ha concluso la Guerra Mondiale, la Grande Guerra, ponendo fine a tre anni e mezzo di conflitto armato che hanno portato lutti e devastazioni mai viste prima. L'eco di questo dolore giunge fino a noi, ancora oggi, perché è stato codificato e scolpito nella vita di ogni famiglia italiana.

Ecco perché oggi è opportuno ribadire con forza il nostro impegno a vivere e costruire, sempre più, una società libera, in pace, solidale ed accogliente: solo così riempiamo di vero significato la Giornata dell'Unità Nazionale che dà il nome a questa giornata, a questa festa.

Celebriamo le donne e gli uomini delle Forze Armate, che con la prontezza e la professionalità che li contraddistingue, dimostrano, giorno dopo giorno, il loro essere risorsa preziosa e insostituibile, In tempo di guerra hanno difeso la Patria e ora, in tempo di pace, vigilano perché nulla e nessuno renda vana la nostra democrazia e la nostra civiltà.

Così come siamo orgogliosi che i nostri militari sostengano importanti missioni di pace proprio là dove è più minacciata e infranta. Questo giorno è anche loro.

Viva le Forze Armate! Viva l’Italia unita!".

Galleria fotografica