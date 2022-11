Termoli rende omaggio col "Silenzio" all'Unità d'Italia e alle Forze Armate

Festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate: parla il sindaco Francesco Roberti

TERMOLI. “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, il momento di celebrazione in piazza Monumento.

Un momento intimo e sentito nel ricordo della vittoria italiana in un contesto come la prima guerra mondiale, che rammenta l’armistizio di Villa Giusti e che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste. Questa festa venne istituita nel 1919. Proprio nel contesto di qualche settimana fa in cui proprio qui a Termoli ha sostato per diverse ore il treno che trasportò il milite ignoto e alla luce di quel momento sembra tutto ancora più sentito. Perché nel 1921 proprio in questa giornata venne sepolto lo stesso soldato ignoto presso l’Altare della Patria a Roma.

Presenti per questo momento il sindaco Francesco Roberti, l’assessore alla Cultura Michele Barile; i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine e le associazioni di categoria tra cui i membri dell’Anc (associazione nazionale carabinieri); l’associazione nazionale dei bersaglieri in congedo di Termoli; l’associazione marinai d’Italia in congedo di Termoli e l’associazione nazionale polizia di stato sezione di Termoli.

C’è stata la deposizione della corona in piazza Vittorio Veneto dinanzi il monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre e successivamente il “Silenzio Militare Italiano” è stato suonato da Giuseppe Mastromatteo.

“Questa giornata delle forze armate dimostra come in questa nostra Nazione siano garantiti i diritti, come la libertà e soprattutto il ruolo che hanno le forze armate, affinché si possa continuare a vivere in un paese in pace. Gli eventi dell’Ucraina ci fanno riflettere sull’importanza della democrazia”.

Con queste parole il sindaco Roberti ha concluso questa giornata commemorativa.

Galleria fotografica