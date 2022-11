L'8 dicembre si riaccendono le "Luminarie di Larino"

LARINO. Dopo la brusca interruzione dello scorso anno e le polemiche delle scorse settimane, a Larino tornano a riaccendersi le Luminarie Larino Magia di Luci!

L’evento è organizzato dall’Associazione Larino nel Cuore che anche quest’anno promette di stupire i tanti visitatori e turisti che arrivano da diverse regioni per ammirare quella che, nel giro di poche edizioni, è diventata una delle manifestazioni di punta per Larino e per l’intero basso Molise. Nonostante la pausa forzata nel 2020 e l’annullamento dell’evento nel 2021, in entrambi i casi a causa del COVID 19, l’importanza della manifestazione è stata sottolineata da due importanti riconoscimenti quali il premio “Noi…Artisti di questa Terra” e il premio Ala d’Argento.

Le Luminarie Larino Magia di Luci tornano a illuminare la cittadina frentana, in particolare il Centro Storico, a partire da giovedì 8 dicembre e per tutto il periodo natalizio coprendo un arco temporale di un mese per un totale di undici date. Oltre alla data inaugurale, l’appuntamento con le Luminarie Larino Magia di Luci sarà i primi weekend di dicembre ossia 10 e 11 dicembre e 17 e 18 dicembre; ancora, lunedì 26 dicembre; poi, giovedì e venerdì 29 e 30 dicembre, 5 e 6 gennaio.

Per scoprire tutti i dettagli del programma della quinta edizione e per non perdere nessun aggiornamento sulle Luminarie Larino Magia di Luci seguite i profili ufficiali dell’evento su Facebook (Luminarie Larino – Magia di Luci) e Instagram (@luminarie_larino).