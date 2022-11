L'arrivo delle reliquie di Sant'Agostina Pietrantoni a Termoli

TERMOLI. L’arrivo della reliquia di sant’Agostina Pietrantoni presso la chiesa di san Timoteo.





Un momento spirituale magico e sentito quello vissuto nella chiesa di san Timoteo. Dapprima il brutto tempo che non ha fermato la reliquia che doveva arrivare con la processione dalla “Madonnina”. Il cambio di programma causato dal cattivo tempo ha portato i fedeli che hanno vissuto un momento di adorazione della Santa, in chiesa.

La processione si è svolta al chiuso proprio dentro san Timoteo e il momento di adorazione è stato celebrato da don Benito Giorgetta, parroco della stessa chiesa, accompagnato dai ministrati.

Presenti per questo momento il sindaco Francesco Roberti. Ad assistere l’arrivo della reliquia anche l’associazione volontaria City Angels e gli scout.

Per sant’Agostina questo è il secondo spostamento dopo che ad ottobre scorso ha visitato la comunità di San Vittorino di Tivoli. Invece, questa mattina la reliquia è stata portata per un momento di preghiera all’hospice di Larino.

Don Benito ha parlato durante la celebrazione ai bambini presenti, ricordandogli l’importanza e la forza del perdono -come uno degli strumenti più potenti che esistano- un dono unico utilizzato da sant’Agostina, quando perdonò il suo carnefice e utilizzato ancor prima da Gesù -che non si risparmiò nel chiedere perdono per i suoi aguzzini a suo Padre- questo sentimento visto e sentito come la strada più giusta da perseguire per trovare la salvezza.

Ma questo momento di oggi pomeriggio è stato solo il primo di tre giorni dedicati a sant’Agostina Pietrantoni.

