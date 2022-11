Memoria fotografica, il ricordo di Piero Romagnoli attraverso le sue opere

CAMPOBASSO. Il 14 ottobre 2022 se ne andava mio padre, il caricaturista, professore, vignettista e pittore Piero Romagnoli, nato e vissuto nella sua Campobasso, dove per anni ha insegnato educazione artistica alla Montini, ha fatto satira politica con tantissime vignette pubblicate in molti giornali locali, ha realizzato centinaia di caricature a carboncino, che campeggiano dalle pareti di tantissime case di campobassani e non solo; ha acquerellato altrettante caricature finite poi nei suoi libri dedicati a figure di molisani e molisane celebri, e a donne di spicco del nostro paese: e poi ha dipinto tantissimi quadri, dall’uso della spatola negli anni 70, allo sperimentale tecnica a spruzzo degli anni 90, infine al ritorno ai paesaggi dei primi anni 2000.

Uomo generoso e sorridente, prolifico nella sua arte e sempre ben disposto, artista umile e accogliente, ha sparso sue cose in tutto il Molise. A noi tutti della famiglia, me, i miei fratelli e mia madre, piacerebbe ora fare quel lavoro che Piero non ha mai fatto. Provare a creare un archivio fotografico dei quadri che ha realizzato in tutti questi anni. Alle infinite vignette e caricature rinunciamo fin da subito perché sappiamo essere veramente migliaia, e la ricerca sarebbe davvero infinita.

Tramite questa redazione, che ringraziamo fortemente, chiediamo quindi ai e alle molisane che hanno nelle loro case un quadro di Piero Romagnoli, di contattarmi senza remore per aiutarmi nella creazione di questo piccolo archivio artistico/sentimentale.

Si tratterà, quindi, semplicemente di scattare delle foto ai quadri in vostro possesso, per creare una memoria condivisa di tutte le infinite pennellate con le quali Piero rappresentava volti, paesaggi, oggetti.

Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità e vi lascio i miei contatti:

Claudia Romagnoli (CROMA)

mobile: 3336661318

mail: claudia.romagnoli@gmail.com

FB: CROMA