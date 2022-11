«Per donare un libro alle biblioteche scolastiche hai ancora...»

TERMOLI. Per donare un libro alle biblioteche scolastiche hai ancora... il contatore sul sito dedicato scorre, la campagna "Io leggo perché" parte oggi e terminerà domenica 13 novembre.

Dal 5 al 13 novembre doniamo tutti un libro alle scuole: “Ripartiamo dai libri!”

L’edizione di “Io leggo perché” 2022 è alle porte con la sua edizione record: con l’adesione di 23.240 scuole, 250 nidi e 3.275 librerie, parte la settima edizione di #ioleggoperché, l’iniziativa nazionale dell’Associazione Italiana Editori (AIE) per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche, che avrà il suo culmine dal 5 al 13 novembre: nei nove giorni tutti potranno andare nelle librerie aderenti e donare un libro per le biblioteche scolastiche. L’iniziativa è realizzata da AIE ancora una volta con un grande lavoro di squadra: con il sostegno del Ministero per la Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e del Centro per il Libro e la Lettura, a cui si aggiunge in questa edizione il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri; in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con il Dipartimento dell’Editoria e dell’Informazione e di tutto il mondo del libro (Associazione Librai Italiani, Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai e Associazione Italiana Biblioteche), con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto di Fondazione Cariplo e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Con un piccolo gesto si può dare vita a un grande sogno.

Dal 5 al 13 novembre si può andare in una delle oltre 3.200 librerie che hanno aderito al progetto, acquistare un libro e donarlo a una scuola. Regalare un romanzo, un fumetto, un albo illustrato o qualunque altro genere di libro a una biblioteca scolastica è come piantare un seme che darà grandi frutti. È importante che le ragazze e i ragazzi trovino nella biblioteca della loro scuola tanti libri, a disposizione di ciascuno. È importante che trovino tanti libri diversi perché possano scegliere quelli più adatti a loro. Un’indagine condotta dall’Ufficio Studi AIE su 1.956 scuole (su un totale di 20.388) aderenti all’edizione scorsa ha evidenziato una significativa crescita dell’impatto di #ioleggoperchè sulle biblioteche scolastiche italiane. Ben il 27,1% delle rispondenti infatti (più di 1 su 4) non aveva ancora una biblioteca scolastica nel 2021, prima di ricevere i libri di #ioleggoperché. Tra quelle che l’avevano, ben il 63,3% ha un patrimonio librario inferiore ai 1000 volumi.

Di qui il bisogno di libri nuovi e la natura sociale del progetto. Sulla piattaforma on line www.ioleggoperche.it i gemellaggi attivati tra scuole iscritte e le librerie aderenti – il cuore del meccanismo che fa funzionare il progetto – sono ben 60.427. A Termoli, la libreria Fahrenheit raccoglierà i libri acquistati e donati dai propri lettori alle biblioteche delle seguenti scuole di Termoli: Scuola dell’Infanzia di Via Tremiti, Scuola dell’Infanzia di Via Catania, Scuola dell’Infanzia di Via Cina, Scuola Primaria di Via Maratona, Scuola Media “Brigida” di Via Cina, Scuola Primaria di Via Dei Faggi, Scuola dell’ Infanzia di Via S. Maria degli Angeli, Scuola Primaria di Via S. Maria degli Angeli, Scuola media di Via S. Maria degli Angeli, Scuola dell’ Infanzia di Via Stati Uniti, Scuola Primaria di Via Stati Uniti, Scuola Media “A. Schweitzer” di Via Perrotta, Scuola dell’Infanzia “Principe di Piemonte” di Via XX Settembre, Scuola Primaria “Principe di Piemonte” di P.zza Vittorio Veneto, Scuola dell’infanzia di C.da Pantano Basso, Scuola Primaria di C.da Pantano Basso, Scuola Primaria di Via Po, Scuola Media “O. Bernacchia” di P.zza Vittorio Veneto, Scuola dell’ Infanzia di Via Volturno, Liceo Artistico di Via Corsica, ITIS di Via Palermo; alla biblioteca della seguente scuola di Guglionesi: Scuola dell’ Infanzia di Via Catania; alle biblioteche delle seguenti scuole di San Martino in Pensilis: Scuola Primaria di Via Po, Scuola dell’Infanzia di Via Dante, Scuola Media di Via F.lli Fusco 2; alle biblioteche delle seguenti scuole di Ururi: Scuola dell’ Infanzia “Gravino” di Via della Libertà, Scuola Primaria di Via Provinciale, Scuola Media di Via Provinciale; alle biblioteche delle seguenti scuole di Portocannone: Scuola dell’ Infanzia di Trav. Di Via F. Jovine, Scuola Primaria di Via Gramsci, Scuola Media di Via Jovine; alla biblioteca della seguente scuola di Gambatesa: Scuola dell’Infanzia di XXIV Maggio.

Galleria fotografica