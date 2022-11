I tre minuti del rapimento di Aldo Moro nell'opera di Andrea Pomella

PETACCIATO. A pochi giorni dall'uscita della miniserie diretta da Marco Bellocchio, "Esterno notte" che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Rai, che parla del rapimento dell'onorevole Aldo Moro, a Petacciato ci sarà l'incontro con lo scrittore Andrea Pomella.

Andrea Pomella, storico dell’arte, scrittore e giornalista Dopo aver pubblicato monografie su Caravaggio e Van Gogh ha esordito nella narrativa con Il soldato bianco. Ha collaborato con Il Fatto Quotidiano

Scrive per le riviste online DoppioZero, Minima&moralia e Rivista Studio.

Nel 2018 il suo romanzo Anni Luce (Add Editore) è stato tra i 12 libri candidati al Premio Strega. Sempre nel 2018 per Einaudi è uscito L'uomo che trema, vincitore l'anno successivo del Premio Napoli nella sezione narrativa. Il suo ultimo romanzo è "Il Dio disarmato" edito da Einaudi, che tratta il rapimento di Aldo Moro e sarà presentato sabato 5 novembre a Petacciato.

Questo libro è un colpo al cuore del lettore, ci lascia senza fiato, ci obbliga a chiederci cos’è di preciso quello che abbiamo tra le mani e che stiamo leggendo: un romanzo, un reportage puntiglioso, un saggio sul tempo e sulla nostra percezione di esso, una raccolta di racconti che ruotano tutti – in modo quasi ossessivo – intorno allo stesso tema? “Il dio disarmato” (Einaudi) e’ tutto questo. Andrea Pomella indaga, scava, ispeziona, i tre minuti di un attacco, quello compiuto in via Fani dalle Brigate Rosse la mattina del 16 marzo 1978, il giorno in cui fu sequestrato Aldo Moro.

In quei tre minuti che hanno segnato per sempre il nostro Paese anche la nostra Storia, si ferma.

