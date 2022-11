Al traguardo della maratona di New York, Rocco: "Per correre dietro un sogno ci vuole cuore"

NEW YORK-TERMOLI. «Per correre dietro un sogno non occorre un grande fisico ma un grande cuore». Inizia così il racconto di Rocco Giacomodonato che ieri, domenica 6 novembre, ha corso la famigerata e tanto agognata maratona di New York.

Un sogno che è diventato realtà per il segretario dell’associazione diabetici del basso Molise aderente Aniad, associazione nazionale italiana atleti con diabete.

Quattro atleti diabetici, Rocco, Carmine, Pierpaolo, Riccardo, provenienti da tutta Italia hanno portato nella “Grande Mela” un messaggio ben preciso: diabetes has no limits.

«Era il 2019, ed ero alla mia quarta maratona, con alcuni amici diabetici, Riccardo in primis, abbiamo iniziato a fantasticare di realizzare il sogno, nato un po’ per caso, con la conta di chi avrebbe avuto l’ardore di condividere la 50* edizione della maratona di New York il 01/11/2020, inutile ricordare che non si svolse, così come quella del 2021 per i runner europei, insomma è stata lunga ma alla fine ne è venuto fuori che in quattro abbiamo realizzato un sogno: Carmine, Pierpaolo, Riccardo ed Io, accompagnati da Carmen e da mia figlia Mara.

Il diabete non è un limite, anzi è stata la molla che mi ha spinto a ricominciare a praticare sport e conoscere Aniad mi ha permesso di trasformare i limiti in opportunità e conoscere persone straordinarie in ogni regione italiana.

La maratona di New York, equivale ad alzataccia al mattino presto, divertimento, emozioni e tanta gioia finale.

42,195 chilometri dove circa 50.000 maratoneti, di cui 2.222 italiani, percorrono i cinque distretti di Manhattan, avvolti da una carica incredibile, grazie a tutta la gente che scende per le strade ad incitarti. Eh sì perché quel giorno tutto è bloccato, una vera e propria città che si ferma per noi, per noi maratoneti.

Non una maratona da tempo per i suoi vari sali e scendi, e per la mia forma non certo al top, ma una maratona dove godersi ogni chilometro. Da fare con un amico, gomito a gomito o con chi tu voglia, perché correre non è sempre e solo tempi ma è anche condivisione.

La sveglia è prestissimo: alle 4:30! Abbiamo autobus che ci aspetta sotto l’albergo che ci porta al punto di partenza: il Ponte di Verazzano. Il tempo di attesa prima della partenza è infinito e lo passi sorseggiando caffè e mangiando i famosi Donuts, ricoperto da un sacco a pelo e da altri indumenti per non prendere freddo, che depositati in raccoglitori poi verranno donati ai senza tetto, ma poi si parte!

Un fiume in piena di gente che dal Ponte di Verazzano, ti travolge in tutta la tua prima metà di gara, da non renderti neppure conto che sono già passati i primi 20 chilometri.

Da State Island si passa poi per Brooklyn, per il Queens al ritmo di Keep Going, Power Up, Go Go, dandoti una carica a mille!

Ci sono solo due punti dove sei solo, senza il pubblico. Al 25^ chilometro al temuto Queensboro Bridge, un ponte coperto dove l’energia la devi trovare tutta da solo, e al quartiere ebraico, dove tutti i rabbini camminano lungo i marciapiedi senza neppure osservarti. Sembra quasi che non ci siamo, e tu ti perdi a guardarli nei lori lunghi vestiti neri e barba lunga e pensi, ma come non si accorgono di noi? Anche se poi alla fine non sei mai solo, c’è sempre un maratoneta vicino a te per scambiare qualche parola, mixando le varie frasi che conosci e non tutte in inglese!

Si entra quindi nel Bronx lungo le strade di Harlem a suon di musica rock, da combattere così anche il muro dei temuti 30 chilometri. Si arriva così nel lunghissimo rettilineo in salita al 35^ chilometro nella 5th Avenue, che costeggia Central Park, dove ci sarà il punto d’arrivo.

Una gara dove ti godi ogni attimo, dove una città si paralizza e tutti scendono a riempire le vie per applaudirti, batterti il cinque e incoraggiarti a superare ogni miglio con il sorriso. Un tifo straordinario, che solo se la vivi puoi capirlo. Un tifo dove non prendi insulti, come in Italia, perché blocchi le strade per qualche ora, un tifo dove loro sono lì solo per te!

Ormai sai che ci sei, la gente continua imperterrita a urlare. E tu, con il sorriso sul volto misto a lacrime di sofferenza entri dentro Central Park… il traguardo è vicino. Ripensi al motto motivazionale della tua prima Maratona a Roma nel 2017: 30 km con le gambe, 10 km col cervello, 2 km con il cuore e 195 metri con le lacrime agli occhi.

Vedi il traguardo, le energie che pensavi esaurite tornano come per magia, le gambe non sentono più nessun dolore, corrono veloci inseguite dai battiti del cuore, la finish line, il traguardo, le braccia alzate al cielo, lacrime di gioia.

Ce l’ho fatta! Ho realizzato un’altra delle mie 10 cose da fare nella vita.

Morale, non rinunciare mai ad un sogno solo perché sai che ci vorrà tempo per realizzarlo, il tempo passerà comunque».

Congratulazioni Rocco da parte di tutto il direttivo Adbm.

Galleria fotografica