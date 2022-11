"Viva Sofia": torna l'evento che abbina manovre pediatriche e screening glicemico

TERMOLI. I Lions stanno aumentando la sensibilizzazione sul diabete, una malattia che colpisce 463 milioni di persone in tutto il mondo.

In occasione della giornata mondiale del diabete, domenica 13 novembre, in sincronia con Lions Club International, il Club Lions Tifernus di Termoli, capitanato da Francesco Cristaldi con la collaborazione della Misericordia di Termoli, il personale medico e infermieristico del reparto di diabetologia del San Timoteo, portano in piazza Monumento a Termoli, la sensibilizzazione e lo screening glicemico rivolto a tutta la popolazione.

L’evento si svolgerà dalle ore 9:30 alle ore 13:30. Per effettuare lo screening glicemico, ovvero la glicemia, bisognerà presentarsi a digiuno.

Il diabete, infatti, si presenta come una grande emergenza globale in continua crescita, sostenuta da errati stili di vita, fattori ambientali e genetici.

La costante presenza di valori di glicemia superiori alla norma aumenta il rischio di danni ai vasi sanguigni e nel tempo le complicanze della presenza del diabete possono arrecare danni Neurologici, Renali, Oculari, cardio-vascolari, come infarto miocardico o cardiopatia ischemica, ictus cerebrale. Il diabete, quindi, non è affatto una patologia da sottovalutare, ma da prevenire ed individuare precocemente. Considerando le stime di crescita degli ultimi anni, si prevede per il 2025 un incremento che porterà alla presenza di oltre 700 milioni di pazienti diabetici. Un fenomeno purtroppo in grande espansione, che rappresenta una delle più grandi piaghe sanitarie globali da contrastare. Non è da meno il Molise, seconda regione in Italia per la presenza dei pazienti diabetici, infatti, si riscontra una percentuale del 6,5–7% della popolazione.

Indispensabile, quindi, promuovere massicciamente la cultura della prevenzione. Questa la finalità dello screening gratuito.

Durante la mattinata verranno spiegate anche le manovre di disostruzione respiratoria, il “Viva Sofia”.

Il nome “Viva Sofia” nasce in una serata di fine novembre 2011, in una casa di Celle di Faenza, una mamma stava preparando la cena a base di pesce mentre la figlia Sofia sta mangiando dei gamberetti fritti e salta dal muretto del focolare. Improvvisamente, dopo un brusco salto, la bambina comincia ad agitarsi, diventa rapidamente cianotica, non riesce a parlare e si porta le mani al collo. La mamma si porta immediatamente accanto alla figlia, capisce che sta soffocando e le applica le manovre compressive per la disostruzione delle vie aeree. È infermiera, e conosce bene queste manovre che le sono state insegnate durante i corsi di rianimazione cardiopolmonare di base, che è tenuta ad effettuare ogni due anni. Dopo circa 5 compressioni toraciche e 5 compressioni addominali la bambina espelle il gamberetto e comincia a tossire ed a respirare affannosamente.

Alla luce di questo evento, il Lions Daniele Donigaglia, Dirigente Medico presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Faenza, informato direttamente dell’evento da parte dell’interessata, propone all’infermiera di potere trasmettere la sua esperienza alla popolazione, attraverso un corso teorico pratico gratuito di Primo Soccorso.

Il corso viene così dedicato a Sofia, la bambina salvata dalla madre infermiera. Il 13 dicembre 2011 il service a costo zero, viene approvato dal consiglio direttivo del Lions Club Faenza Valli Faentine

