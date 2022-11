Città invisibile, operativa la nuova sede in via delle Acacie

TERMOLI. La "Città invisibile" cambia sede. Lo hanno annunciato oggi, martedì 8 novembre, tramite la loro pagina Facebook.

«Usciamo dal centro cittadino: una decisione necessaria su cui abbiamo riflettuto a lungo. Ce la faremo anche stavolta: al di là del luogo in cui si fa, La città invisibile Termoli vive delle relazioni che sa costruire e dei processi che sa attivare. Ringraziamo la Parrocchia di Sant'Antonio che ci ha ospitato fino ad ora.

Da oggi, quindi, ci trovate come sempre tutte le mattine dal lunedì al venerdì: vi aspettiamo se vorrete passare a prendere un caffè insieme o a donare qualcosa per le persone che ogni giorno supportiamo. Iniziamo una nuova avventura: da oggi La Città Invisibile si sposta in via delle Acacie, 4 vicino alla Comunità Il Noce/Faced.

Già sono iniziate docce, lavatrici, colazioni, chiacchiere e ascolti.

Siamo aperti, come sempre, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 circa. Potete contattarci al numero 370.3159827 oppure su Facebook o sentendo direttamente gli operatori».