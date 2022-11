La panchina blu accende i riflettori sul diabete

TERMOLI. Il 14 novembre 2022 in tutto il mondo si celebra la “Giornata mondiale del diabete – World Diabetes Day”

La ricorrenza è il giorno del compleanno del fisiologo canadese Frederick Grant Banting, che insieme a Charles Herbert Best scoprì l'ormone dell'insulina nel 1921.

Fu una svolta epocale in quanto il diabete da malattia mortale divenne controllabile.

Per ricordare la scoperta dell’insulina, la International Diabetes Federation IDF e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno istituito la Giornata mondiale del diabete.

In questo giorno diversi monumenti nel mondo vengono illuminati di blu, come segno di speranza per le persone che vivono la patologia e in tutto il mondo vengono organizzate diverse attività di sensibilizzazione, come passeggiate, conferenze e tanto altro al fine di evidenziare che questa “condizione” DEVE essere una priorità nelle questioni relative alla tutela della salute stessa.

Quest'anno in occasione di tale ricorrenza le associazioni “Associazione Diabetici Basso Molise ODV aderente ANIAD” e ANIAD sezione Molise hanno scelto di effettuare degli screening glicemici.

A tale invito ha risposto con generosità e in maniera del tutto gratuita la FEDERFARMA Molise.

La Federfarma Molise, accogliendo con entusiasmo la proposta, ha indicato alcune farmacie che si sono rese disponibili per lo screening gratuito.

Le giornate saranno tre e avranno come protagonista il “Diabete al centro”, ovvero, l’importanza dell’attività fisica nel paziente con questa patologia.

La dottoressa Carla Scarano, presidente Simdo Molise e Abruzzo, dirigente medico della diabetologia di Termoli insieme all’Archeoclub di Termoli con il suo presidente Oscar De Lena, si ritroveranno domenica 13 novembre, all’ingresso del Borgo Antico di Termoli per una passeggiata tra i racconti della città. Il presidente De Lena racconterà e mostrerà ai presenti i luoghi della città dove si svolse la “Battaglia di Termoli” del 1943.

Sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 novembre il comune di Termoli verrà illuminato con una luce blu, colore simbolo del diabete mentre in via XX Settembre sarà inaugurata una panchina blu in ricordo della giornata internazionale del diabete.

Chiunque volesse, invece, effettuare solo lo screening glicemico può recarsi presso le seguenti farmacie, in forma gratuita secondo la disponibilità e gli orari delle rispettive strutture.

Farmacia Cerquitella Maria Elena - Mafalda

Farmacia D'Abramo - Termoli

Farmacia Fiorentino – San Giuliano di Puglia

Farmacia Ciccarone Teresa – Montefalcone del Sannio

Farmacia Giuliano Michele – Colletorto

Farmacia San Nazario – Trivento

Farmacia Trivento srl - Trivento

Farmacia Scioli – Castelpetroso

Farmacia Elisa dell’Omo – Macchiagodena

Farmacia Abrugiati Paola – San Giacomo degli Shiavoni

Farmacia Michilli Luigi – Jelsi

Farmacia Fabrocini Erminio – Sepino

Galleria fotografica