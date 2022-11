Cronisti in grembiule all'istituto comprensivo Schweitzer

TERMOLI. La professione del giornalista spiegata ai ragazzi delle classi V dell’istituto comprensivo Schweitzer di via Canada.

E così la nostra testata giornalistica, Termolionline, è entrata a scuola su volere della maestra Anna Caruso che, insieme con i suoi alunni porta avanti il progetto del giornalino scolastico. I segreti, le tecniche e le nozioni del giornalismo hanno fatto da sfondo a una sequela di domande e curiosità degne di provetti addetti del settore.

Chi scrive si è sottoposto volentieri alle tante domande dei bambini. Giornalista non è solo professione ma è anche e soprattutto passione. E se questi ingredienti non li hai, meglio lasciar perdere.

Abbiamo cercato di spiegare loro l’etica professionale. Il giornalista deve tenersi a distanza dai giudizi personali e non può e non deve prendere le parti di nessuno. Le idee proprie devono rimanere tali. Abbiamo detto loro da chi è composta una redazione giornalistica, l’importanza del titolo di un articolo che deve essere lo specchietto di richiamo per il lettore. Lettore che deve essere attratto per poi approfondire e andare a leggere l’articolo intero.

Il buon giornalista deve avere rispetto per coloro che tratta nei suoi articoli, può anche fare domande, cosiddette, scomode ma sempre con educazione.

Oggi con il web si può avere a che fare con molte notizie fake, bisogna perciò stare attenti a dove si posano gli occhi. Siamo passati, poi, alla creazione vera e propria dell’articolo.

Nonostante la tecnologia, un ottimo giornalista ha sempre con sé un bloc notes e una penna e un cellulare per scattare foto.

A fine disquisizioni giornalistiche, le maestre ci hanno portato a conoscenza di un altro progetto, quello della raccolta di materiale da consegnare alla Caritas intitolato “Adotta uno scaffale”. La raccolta sta andando molto bene come ci ha detto anche la dirigente scolastica, la professoressa Marina Crema.

Chi sa se tra quei bambini ci sarà qualche nuova leva del mondo giornalistico. Lo scopriremo solo vivendo.

Progetto promosso dalla Caritas e appoggiato dagli insegnanti di religione Lello Villani, Giulia Ricci e Anna Claudia Caruso. Prevista nel corso dell'anno la partecipazione di tutte le classi, con tre date per quadrimestre, opportunamente selezionate e una finale che coinvolge tutti gli alunni.

La scuola tra ascolto e sostegno agli ultimi In collaborazione con la Caritas Diocesana di Termoli

Il programma di raccolta dei tre prodotti prevede: sapone liquido, detersivo per piatti e fazzoletti di carta.

