«Affamati di umanità, alimentiamo speranze»: ritorna la Colletta alimentare

TERMOLI. Affamati di umanità, alimentiamo speranze è il titolo della 26esima edizione della Colletta Alimentare.

Un progetto che da sempre è vicino alle necessità dei più bisognosi. E nelle parole di Antonio Dionisio, presidente del Banco Alimentare Abruzzo e Molise, c’è il riflesso di una società sempre più alle prese con la povertà.

«Le nostre regioni Abruzzo e Molise vivono quello che, il contesto italiano, in questo momento storico sta vivendo cioè un acuirsi delle esigenze dell'emergenza rispetto alla povertà. Alla povertà assoluta, da un lato, che con la pandemia è aumentata in maniera notevole, siamo passati da 4 milioni di poveri in Italia a 5 milioni e 6, ma soprattutto questa esigenza, adesso, di una povertà alimentare. Perché in uno stato di povertà assoluta, il primo livello di bisogno che si viene a ridurre, che viene a mancare, soprattutto con gli incrementi dei costi che sono saliti del 11%, si fa molto meno la spesa. Si ha la possibilità molto meno di fare la spesa. E quindi questi dati, che a livello nazionale ci danno un campanello d'allarme, si confermano anche nelle nostre regioni.

Basti pensare che noi l’anno scorso avevamo servito circa 37mila persone, assistite dalla realtà del banco alimentare con tutte le associazioni presenti sul territorio, adesso sono passati a 39mila tra Abruzzo e Molise, di cui da 4mila a 5.200 in Molise.

Quindi diciamo che la povertà è ormai evidente che sta crescendo anche nelle nostre regioni.

Veniamo identificati e riconosciuti con quello che è il gesto di carità per eccellenza ormai da 26 anni, che è la colletta nazionale, la colletta alimentare che faremo a fine novembre. È un lavoro che noi svolgiamo quotidianamente, tutto l’anno.

Fondamentalmente facciamo due cose, recuperiamo cibo in eccedenza, che non significa che non sia buono ma che il mercato non lo ha assorbito, perché magari la produzione era stata superiore.

Raccogliamo questo cibo, riceviamo del cibo dall'Europa, andiamo nei posti dell'ortofrutta a raccogliere anche lì delle eccedenze, accordi con la grande distribuzione per andare a recuperare quel cibo che ha invece una fruibilità solo di 24-48 ore.

Quindi il nostro quotidiano è questo: raccogliere lo spreco.

Dall'altro aiutiamo chi aiuta, perché noi non veniamo direttamente al povero, alla famiglia bisognosa. Questo cibo lo doniamo tramite chi è vicino a questo bisogno, quindi le associazioni caritative che in Molise sono 40 e che, appunto, assistono più di 5mila persone».

Grazie ai volontari e alle associazioni la colletta riesce a portare avanti la propria missione. A spiegarlo è Mauro Morelli, responsabile della Giornata nazionale della Colletta Abruzzo-Molise.

«Assistere è il nostro compito. La giornata alimentare della colletta alimentare che è un evento nazionale, si svolge sabato 26 novembre, consente a chiunque di fare la spesa e riservare parte di essa al banco alimentare.

Durante la colletta, il banco alimentare si approvvigiona di prodotti cosiddetti nobili, quei prodotti che normalmente nelle eccedenze alimentari sono meno presenti e quindi arrivano meno alla distribuzione da parte del banco, faccio l'esempio dell'olio piuttosto che degli omogeneizzati degli alimenti per l'infanzia.

Tutti sono chiamati a un impegno molto importante, soprattutto quest'anno che stiamo attraversando delle emergenze note, prima la pandemia, poi la guerra che faranno precipitare molte persone sotto la soglia povertà.

Questo ci deve chiamare ad una responsabilità in cui possiamo davvero dare il nostro contributo, essere solidali con tutti nel paese».

Galleria fotografica