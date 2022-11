Donne in musica, le "Diva's" al cinema Sant'Antonio

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” è lieta di invitare al concerto “Donne in musica” – DIVA’S con la soprano Samantha Sapienza e la pianista Nadia Testa, il giorno 13 novembre 2022 alle ore 18.00 presso il Cinema S. Antonio di Termoli. Il programma prevede arie tra le più famose opere della lirica di compositori quali G. Verdi, G. Puccini, V. Bellini, P. Mascagni, A. Catalani, W.Ph. Gluck.

Nadia Testa, premiata come pianista in concorsi nazionali e internazionali, suona da solista e come solista con l’orchestra in varie città italiane e all’estero (Belgio, Svizzera, Israele, Egitto, Brasile, Sud Africa, Spagna, Grecia, Argentina e Uruguay ecc.). Nel 1996 ha fondato l’Associazione Igor Stravinsky di Avellino della quale attualmente è Presidente e Direttore artistico. Pianista di prestigiose formazioni da camera si è esibita in Festival, rassegne nazionali e internazionali, in repertori anche di musica contemporanea; ha effettuato registrazioni per la RAI Nazionale e per la Televisione Svizzera; ha suonato in diretta alla trasmissione Mattino cinque per Mediaset. Dal 1998 al 2003 è stata la pianista accompagnatrice delle Master Classes che il maestro Conrad Klemm ha tenuto in Italia.

Ha curato la direzione artistica degli Incontri Internazionali di Musica, corsi di alto perfezionamento musicale tenuti a San Martino Valle Caudina (dal 1999 al 2004) e del Festival Internazionale “Gli Anniversari della Musica” di Avellino (dal 2001 al 2021). È titolare della Cattedra di Pratica pianistica presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino.

Samantha Sapienza si esibisce in numerosi concerti come solista proponendo brani appartenenti al repertorio cameristico e sacro, eseguendo inoltre arie tratte dal repertorio operistico di diversi autori tra i quali Verdi, Puccini, Mascagni, Catalani, Bizet, Rossini e Mozart.

Dal 2012 collabora stabilmente con l’orchestra “Xilon” diretta dal M° Paolo Matteucci. Nell’ottobre 2013 debutta al Teatro Municipale di Piacenza con il ruolo di Luisa Miller nell’omonima opera verdiana, diretta dal M° Donato Renzetti per la regia di Leo Nucci (replicata nel Gennaio 2014 presso il Teatro Comunale di Ferrara). Nel dicembre dello stesso anno è prima classificata al VIII Concorso Internazionale di Canto Lirico “Rinaldo Pelizzoni”. Nel 2014 si esibisce al fianco di Desirée Rancdatore, Celso Albelo, Alberto Gazale e Michele Pertusi con l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal M° Fabrizio Cassi nel concerto “A Carlo”, in onore del M° Carlo Bergonzi. Nello stesso anno la Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica, promotrice degli “Oscar della Lirica 2014 - International Opera Awards”, ha deliberato di assegnarle il Premio Speciale per la New Generation.

Galleria fotografica