In ricordo del maestro Achille Pace, lunedì l'intitolazione della scuola a Difesa Grande

Per non dimenticare

TERMOLI. Annunciato già prima dell’avvio dell’anno scolastico, finalmente in calendario l'evento che commemora uno dei personaggi più influenti della cultura locale.

Lunedì 14 novembre 2022, a partire dalle ore 10, l’Istituto comprensivo Achille Pace, a Difesa Grande, darà avvio alla giornata dedicata all’intitolazione della scuola al Maestro Achille Pace.

Illustrando l'iniziativa, la dirigente scolastica Luana Occhionero, sottolinea come «Grande è l’emozione e dirompente è l'energia che invade i corridoi dell’Istituto scolastico, il quale finalmente potrà dare lustro al suo nuovo nome ed inaugurare la stele raffigurante l’intitolazione della Scuola.

Seppur costituito solo nel 2019 in seguito al dimensionamento che ha coinvolto le scuole di Termoli, l’Istituto comprensivo ha visto negli ultimi tempi grandi cambiamenti: un ingente intervento di riqualificazione ed un nuovo nome, fortemente voluto da tutto il personale scolastico e dagli organi collegiali.

La volontà di cambiare nome nasce da un sentimento condiviso di appartenenza e dal desiderio di darsi una propria identità in grado di abbracciare l’intera comunità scolastica: la scuola non si dovrebbe identificare solo in un quartiere ma in una comunità educante che persegue il medesimo orientamento pedagogico e didattico.

L’Istituto comprensivo ha voluto individuare il nome di una persona in grado di rappresentare la nostra scuola, un uomo da ricordare per il suo contributo alla valorizzazione della città di Termoli e più in generale alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano.

Il nome del Maestro Achille Pace è risultato da subito calzante, quasi una seconda pelle per la nostra scuola: “un grande artista che non ha mai dimenticato le proprie origini molisane e termolesi, cercando con orgoglio per tutta la vita di tornare alla propria terra, portando con sé il capitale più importante che aveva conquistato: l'arte e la cultura per farne dono alla terra che gli aveva dato i natali”. Questa frase, viva testimonianza della famiglia Pace, è faro per la nostra scuola.

Dopo i saluti istituzionali della dottoressa Anna Paola Sabatini, direttrice dell’Usr Molise e delle autorità civili presenti, la cerimonia sarà animata dagli alunni, diretti dalla preziosa collaborazione del giornalista Antonio D’Ambrosio. Bambini e ragazzi renderanno omaggio all’Artista attraverso la presentazione dei loro lavori.

A seguire daranno il loro contributo, in qualità di conoscitori e amici del Maestro Pace: lo stesso Antonio D’Ambrosio, anche vicepresidente dei Molisani nel mondo; Massimo Palumbo, architetto e direttore Artistico del Maack di Casacalenda, e Giovanna Raspa, vicepresidente Maack - Museo all'aperto di Arte contemporanea e Galleria Civica Franco Libertucci».

