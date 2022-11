L’evoluzione del paesaggio archeologico di Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. “Survey tra Fiumi, Pianure e Colline - L’evoluzione del paesaggio archeologico nel territorio di Santa Croce di Magliano". E’ il titolo del libro che sarà presentato dopodomani, sabato 12 novembre 2022, alle ore 17.30, presso i locali del Museo SA.CRO.C.A.M., sito in via Colonna 5, a Santa Croce di Magliano.

L'evento è patrocinato dall'Associazione "Me.MO - Cantieri Culturali" e dalla Pro Loco 4 Torri di Santa Croce di Magliano. L'autore Pasquale Marino, Ph.D in Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali, dialogherà con la dottoressa Chiara Santone, Funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise.

Il volume è una monografia che tratta di archeologia del paesaggio, la quale abbina lo studio dei materiali archeologici con lo studio del paesaggio per comprendere le fasi di sviluppo, mutazione e, nel caso, abbandono di un determinato territorio. Essa può essere considerata un grande contenitore in cui far confluire ogni aspetto dell’archeologia per ricostruire tutte le fasi umane relative ad un determinato territorio.

La ricostruzione dei commerci, delle vie di comunicazione, del comportamento di gruppi localizzati in un determinato territorio e come essi possano essere stati influenzati dal territorio stesso. In questo volume è stato preso in analisi il territorio di Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso, Molise, Italia ed è stato analizzato in tutti i suoi aspetti archeologici per tentare di capire le modalità di spostamento dei gruppi umani che lo hanno abitato e come essi, con l’evolversi delle interazioni sociali, abbiano avuto influenze extraterritoriali, cercando di inquadrare questo fazzoletto di terra del basso Molise in quello che è un contesto di macro area come lo stato Frentano.

Con questo è stato possibile inserire un altro tassello che tenta di spiegare le interazioni tra culture poste a nord del fiume Fortore, di derivazione sannitica, con quelle culture poste a sud dello stesso fiume, di cultura daunia, almeno fino al VI sec. a.C. . Inoltre è stato possibile mettere in evidenza come si siano evolute le tipologie di insediamento nel corso dei secoli, fino ad arrivare all’attuale forma cittadina del paese di riferimento in questo studio.

