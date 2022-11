Ritorno al futuro, i nuovi progetti dell'associazione "U Battellucce"

TERMOLI. Un viaggio assieme a Nicolino Cannarsa, noto cultore e studioso delle antiche tradizioni termolesi.

Simbolo e cantore di termolesità, tante sono state le iniziative e manifestazioni a cui Nicolino ha dato vita, eventi, gruppi folklorici, compagnie teatrali, recite scolastiche, commedie musicali e tanto altro ancora.





Insomma, senza voler togliere nulla a tutti gli altri che si dedicano alle riscoperte delle nostre radici culturali dialettali, Nicolino Cannarsa è sicuramente un top player in questo settore. La sua ultima creatura è la compagnia teatrale amatoriale “‘U Battellucce” che, prima della disgraziata pandemia, aveva creato dal nulla chiamando a sé una cinquantina di persone di cui il 90% di loro mai prima di allora aveva fatto teatro o calcato qualche palcoscenico anche per gioco.





Lui, in pochi mesi, li ha plasmati facendoli diventare un tutt’uno e messo in piedi una riedizione di una commedia musicale che aveva già messo in scena negli anni ‘60 con altri interpreti. Con vari accorgimenti e arrangiamenti musicali adattati a oggi, ha ridato vita alla parodia del romanzo manzoniano “I Promessi sposi”.

Un remake che è partito dal teatro Fulvio di Guglionesi con le prime tre serate sold out. Tanti i teatri toccati come il Savoia di Campobasso, il Politeama Ruzzi di Vasto, il Flaviano di Pescara, Santa Croce di Magliano, tre repliche anche a Termoli al Teatro Verde, all’Auditorium Santa Maria degli Angeli e sulla spiaggia al Lido La Cala Sveva.





C’era anche la possibilità di arrivare al Petruzzelli di Bari, ma li si è messa di traverso la pandemia. Prima di essere reclusi in casa, l’associazione stava portando a termine una seconda parodia musicale, la commedia “l’Odissea”, ma anche questa è stata interrotta causa Covid. Con questa intervista viaggiando per le vie del Borgo antico, Nicolino nelle varie tappe ci racconta un po’ tutto la storia dell'associazione U' Battellucce, i propositi futuri artistici del gruppo che purtroppo ha perso diversi elementi, qualcuno per studio, altri per scelte di vita lontano da Termoli e altri invece sono deceduti.





Nicolino ci fa sapere che se qualcuno vuole far parte della compagnia le porte sono spalancate gratuitamente, deve solo contattare lui o anche la nostra redazione per sapere cosa si deve fare per aderire.

Ci ha svelato delle chicche sul prossimo lavoro che insieme alla compagnia sta preparando.

340.6908223 questo è il recapito telefonico di Nicolino Cannarsa per avere informazioni per poter far parte dell’Associazione ‘U Battellucce.

