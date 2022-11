Guglionesi rende omaggio a Stefano Zamagni con la cittadinanza onoraria

GUGLIONESI. Nella mattinata di giovedì 10 novembre, alle ore 10.30 presso la sala consiliare del comune di Guglionesi, con un consiglio monotematico, alla presenza delle classi dell’istituto omnicomprensivo di Guglionesi e la partecipazione del sindaco di Castiglione dei Genovesi in provincia di Salerno, Generoso Matteo Bottigliero, il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti e l’amministrazione tutta hanno conferito, seppur da remoto, la cittadinanza onoraria al professore Stefano Zamagni, presidente dell’Accademia Pontificia della Politiche Sociali.

Il sindaco di Castiglione dei Genovesi rappresenta il padre dell’economia civile, lo studioso Antonio Genovesi.

Il professor Zamagni è stato tra i primi, in Italia, a riscoprire e far conoscere il valore e la modernità di quella che, nel 700 Antonio Genovesi battezzava con il nome di “Economia civile”.

I due primi cittadini hanno portato con loro dei doni da scambiarsi reciprocamente, sancendo così una sorta di gemellaggio tra le due cittadine.

“Una giornata importante per la collettività di Guglionesi che mi onoro di rappresentare- le parole del Sindaco Mario Bellotti- da oggi Guglionesi può fregiarsi di annoverare tra i suoi cittadini, dopo la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, un altro illustre personaggio, encomiabile e di assoluto spessore internazionale. Sono orgoglioso e decisamente emozionato di rappresentare una cittadina come quella di Guglionesi che della cultura sta facendone un vero e proprio cavallo di battaglia”.

La recente adesione di Guglionesi al distretto dell’Economia Civile, intitolato proprio ad Antonio Genovesi e le successive iniziative in tal senso, hanno suscitato grande interesse per una dottrina, e non solo, che da secoli punta ad interpretare le vere esigenze economiche di un Mondo sempre più globalizzato e quindi, sempre meno libero da poteri forti, da posizioni egemoniche, sempre meno equitativo.

La costituzione del “distretto di economia civile” dedicato alla figura di Antonio Genovesi (filosofo-economista padre dell’economia civile), avviata con la Delibera dell’amministrazione Comunale di Guglionesi, si inserisce in questo percorso con l’obiettivo di sviluppare iniziative sul tema e di sperimentare modelli di interventi incentrati sulla valorizzazione delle risorse del territorio (cultura, ambiente, competenze ecc.) e così intercettare il momento giusto, per cambiare lo sguardo sulla realtà. L’economia Civile nasce, storicamente, prima dell’Economia Politica e precisamente a Napoli nel 1753 quando, presso l’Università di Napoli fu istituita la prima “cattedra” al mondo di Economia che si chiamava, appunto, “Cattedra di Economia Civile”. Proprio Antonio Genovesi ne fu il primo cattedratico. Il fine dell’economia civile è la “naturale e civile felicità” pubblica e, per questo motivo, si fonda sulla virtù, sulla socialità e, appunto, sulla felicità. A differenza dell’economia politica, che si concentra sulla crescita economica (espressa comunemente con il PIL), l’economia civile si concentra sullo sviluppo dell’uomo nelle sue tre dimensioni: materiale (economica), socio-relazionale e spirituale.

Il professor Zamagni collegato da remoto ha sentitamente ringraziato i presenti, specialmente Giorgio Gagliardi dell'Arci Francesco Jovine per aver voluto dedicargli questo riconoscimento.

Il professor Zamagni ha fatto parte della Giac della diocesi di Rimini collaborando con don Oreste Benzi al suo progetto educativo fra i pre-adolescenti. Si è laureato nel 1966 in economia e commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con votazione 109/110, dopo aver vinto una borsa di studio per il Collegio Augustinianum.

Si specializza nel 1973 presso il Linacre College dell'Università di Oxford. Tornato in Italia, inizia ad insegnare presso l'Università degli Studi di Parma, ottenendo poi nel 1979 l'ordinariato di Economia politica all'Università di Bologna. Due anni prima aveva iniziato ad insegnare "International Trade Theory", "Microeconomics", "Quantitative Methods for Economics" e "Public Sector Economics" alla Johns Hopkins University, Bologna Center, dove a tutt'oggi è Adjunct Professor of International Political Economy, e di cui è vice-direttore. Collabora con il Social Trends Institute (New York-Barcellona) nella riunione di esperti "Family Policies in Western Countries", tenutasi a Roma nell'aprile 2004.

Dal 1985 al 2007 insegna storia dell'analisi economica alla Bocconi di Milano, mentre negli anni lavora anche per la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sede di Bologna.

Per l'Università di Bologna ricopre numerosi ruoli, tra cui la presidenza della Facoltà di economia, impegnandosi negli anni soprattutto negli studi sul mondo del no profit, arrivando all'attivazione di uno specifico corso di laurea ("Economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit").

Dal 2001 è presidente della commissione scientifica di AICCON (Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del non profit) e tra gli ideatori delle Giornate di Bertinoro per l'economia civile, un momento di approfondimento e dialogo sul ruolo e le attività del Terzo Settore in Italia.

Nel 1991 diventa consultore del Pontificio consiglio della giustizia e della pace. Nel 1999 viene ammesso alla New York Academy of Sciences. Un articolo apparso su Belfagor del 31 marzo 1996, firmato da Federico Varese, mostra come Stefano Zamagni fosse responsabile di più di un caso di plagio. Nel 2002 gli viene conferita la cittadinanza onoraria di Rosario (Argentina).

Nel 2007 il governo Prodi II lo nomina presidente dell'Agenzia per le Onlus, un ente governativo con funzioni di vigilanza e controllo, promozione, consulenza a Governo e Parlamento in materia di associazioni no profit. Ricopre il mandato dell'Agenzia (che nel frattempo ha cambiato nome in "per il terzo settore" ed è poi stata soppressa) con scadenza nel 2011. In quanto consultore del Pontificio consiglio della giustizia e della pace, fra il 2007 ed il 2009 è tra principali collaboratori di papa Benedetto XVI per la stesura del testo dell'Enciclica Caritas in veritate.

Il 9 novembre 2013 papa Francesco lo nomina membro ordinario della Pontificia accademia delle scienze sociali. Il 27 marzo 2019 lo stesso papa lo promuove presidente. Nell'aprile 2020 ha definito il predominio dell'ideologia neoliberista come la maggior minaccia alla stabilità economica dei Paesi occidentali, approfondendo la critica basata sulla dottrina sociale della Chiesa all'ideologia dei mercati deregolamentati. Inoltre è visiting professor all'Istituto Universitario Sophia di Loppiano.

Galleria fotografica