Energia da fonti rinnovabili, il convegno al "Majorana"

TERMOLI. Sabato 12 novembre, alle ore 10:30 presso la sede dell'IISS "E. Majorana" in via Palermo 3, si terrà una conferenza stampa di presentazione del progetto "CER - Comunità Energetiche" promosso dall'istituto in collaborazione con il Comune di Termoli e l'ENEA.

Il progetto guarda a una nuova opportunità di produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili.

Interverranno la dirigente scolastica dell'istituto "E. Majorana", la professoressa Maria Maddalena Chimisso, il sindaco di Termoli Francesco Roberti, l'architetto Antonella Tundo in rappresentanza della Cer Italia, l'architetto Laura Blaso in rappresentanza della piattaforma Pell per le infrastrutture pubbliche energivore e lo studente Alessio Del Muto che si occuperà dell'intervento su "Una scuola attenta per una società capace".

Il professore Paolo Marinucci modererà il convegno.

Galleria fotografica