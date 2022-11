"Abbiamo bisogno di tutti voi", torna la raccolta per aiutare gli amici a 4 zampe

TERMOLI. L'associazione Creamar in collaborazione con Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) organizza sabato 12 e domenica 13 novembre 2022 una raccolta per aiutare i cani randagi del territorio di Termoli e paesi limitrofi.

L'evento si svolgerà presso l'Info Point Termoli Turistica in Via Federico II di Svevia nel Borgo Antico con la presenza della Vice Delegata OIPA di Termoli.

L’OIPA è presente su 5 continenti, in Italia è attiva con 150 sezioni locali e 60 nuclei di guardia zoofile e con la presenza costante dei volontari Angeli Blu ha permesso di dare voce a chi non ce l’ha.

Le volontarie saranno presenti nel borgo Antico di Termoli per raccogliere tutto ciò che serve per gli amici a 4 zampe.

Come croccantini e umido, coperte e cuscini (no gommapiuma), vaschette grandi per bagnetto (anche da riciclo), accessori per cani e gatti, trasportini e cucce (anche da riciclo) etc e medicine e antiparassitari

Verranno proiettati video dei salvataggi effettuati dall'OIPA

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno”. Madre Teresa di Calcutta

«Nella locandina sono indicati i prodotti ed oggetti che servirebbero per offrire un sostentamento a queste anime randagie che sono presenti sul nostro territorio e nel rifugio le quali vengono accudite con amore e passione dai Volontari dell'OIPA. in ogni caso va ben tutto ciò che potete donare. Durante l'evento verranno proiettati dei filmati di salvataggi effettuati sul nostro territorio. Confidiamo nel Vostro buon cuore e VI aspettiamo. Grazie».

Per maggiori informazioni Luigina +39 342 7212047 Antonella +39 348 6055778.

