Mostra sulla Grande Guerra, ultimi giorni per visitarla

LARINO. La splendida Sala Preziosi del Palazzo Ducale ospiterà, dal 5 al 13 novembre, la mostra sulla Grande Guerra di cimeli militari di storia patria, curata dall'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Sezione di Larino nelle persone di Giuseppe Silvano e Gaetano Ricci. Il percorso di visita offre la possibilità di immergersi, attraverso il racconto fotografico dell'allora tenente di artiglieria Alfredo Battista, in un mondo fatto di trincee, baracche simili a cucce per cani, topi e scarafaggi, melma, e di convivialità, fede, armi, distruzione e troppa morte. Una mostra, dunque, più importante che mai in un momento storico come quello che viviamo oggi.

Ultimi giorni, quindi, per la mostra che è visitabile nei weekend dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, e dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Sono previste visite guidate per le scolaresche o rivolgendosi, dal lunedì al venerdì, alla Biblioteca comunale "B. Preziosi".

Galleria fotografica