Guerra Russa-Ucraina e scenari mondiali: studenti a lezione di geopolitica

GUGLIONESI. Nella giornata di venerdì, 11 novembre, presso il Teatro Fulvio, gli studenti del Liceo di Guglionesi hanno incontrato Antonio e Giuseppe Petruccelli autori molisani del libro del libro “Ucraina Russia. Storia, conseguenze e prospettive di una guerra mondiale”.

Antonio Petruccelli molisano, laureato in Economia e Commercio, è un blogger e cofondatore de il Cosmopolitico Per tre anni è stato vicepresidente IRESMO (Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise).

Suo figlio Giuseppe è studente di Scienze della Comunicazione all’Università di Bologna, anche lui è blogger e cofondatore de il Cosmopolitico.

Il libro rappresenta la naturale estensione dell’attività di blogging che Antonio e Giuseppe Petruccelli portano avanti fin dal 2014 quando nasce l’idea di creare una blog dedicato alla politica internazionale e alla geopolitica e si sceglie di farlo attraverso analisi, approfondimenti e riflessioni sulle diverse aree del mondo.

Il Libro affronta il recentissimo tema della guerra tra Russia e Ucraina e lo fa in modo ampio, mettendo in relazione quest’ultimo conflitto con la storia di questi due Paesi fin dalle origini e si forniscono le chiavi di lettura del conflitto che purtroppo sta ancora martoriando la popolazione ucraina dopo nove mesi dall’attacco del 24 Febbraio 2022. Si ripercorre in breve la storia dell’Ucraina, dall’antica culla Rus’ di Kyiv a Zelensky, passando per la Rivoluzione arancione, Euromaidan, l’annessione della Crimea, e l’inferno del Donbass, mai finito. E poi la storia più recente della Russia: dalla perestrojka alla nascita degli oligarchi, passando per “i selvaggi anni Novanta” e la presidenza Yeltsin. Fino all’ascesa al Cremlino di Vladimir Putin, un anonimo e spregiudicato funzionario del Kgb che, da oltre 20 anni di autocrazia, dove si avvelenano gli oppositori e si uccidono i giornalisti, continua a ricevere a colpi di propaganda ampi consensi dal popolo russo.

Un viaggio che in parallelo racconta le conseguenze in Russia e in Occidente di questa guerra “novecentesca”, fatta anche di sanzioni, fuga di cittadini all’estero, addio a brand occidentali, cancel culture, divieti sportivi. Un conflitto sanguinoso – con migliaia di morti su entrambi i fronti, crimini di guerra, russificazione dei territori occupati, bambini deportati – che sta provocando anche una guerra del gas, una crisi alimentare globale, una nuova corsa agli armamenti. E che, a causa delle massicce migrazioni che provoca, plasmerà il volto dell’Europa del futuro: più giovane, più accogliente, più cosmopolita.

Sullo sfondo le industrie delle armi, i veri vincitori, la nascita di un nuovo “ordine mondiale” con il potente asse Cina-Russia, un’America che rilancia il suo ruolo “imperialista”, una NATO rinata che viene abbracciata da Svezia e Finlandia dopo decenni di neutralità, e un’UE spronata a crescere politicamente.

Non è mancato un momento di dibattito con gli studenti che hanno posto numerose domande ai due autori, mostrando grande interesse per i temi trattati e desiderio di approfondire aspetti e conseguenze di un conflitto che purtroppo sta ridisegnando il volto non solo dell’Occidente ma dell’intero Pianeta.

