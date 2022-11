Selezionati i bozzetti per l'edizione 2023 del Carnevale di Larino

LARINO. Associazioni al lavoro per realizzare i carri che sfileranno e caratterizzeranno l'edizione 2023 del Carnevale di Larino.

Completata la fase relativa alla partecipazione all'avviso pubblico comunale indetto per la presentazione dei bozzetti per la realizzazione dei carri allegorici che animeranno l'edizione 2023 dello storico Carnevale di Larino, è indetta per lunedì, 14 novembre, nella cornice della sala Freda di Palazzo Ducale, la conferenza stampa di presentazione delle opere che hanno superato la selezione.

La conferenza è in programma alle 18.30. La conduzione dell'evento è affidata a Gianluca Venditti con lui saranno presenti:

Danilo Marchitto presidente dell’associazione Larinella;

Laura Ricci segretario dell’associazione Larinella

Pino Puchetti sindaco di Larino per i saluti.

Con loro ci saranno tutti i rappresentanti delle associazioni dei gruppi costruttori:

Associazione Modellarte e Gatti Randagi,

Associazione Gioventù Frentana,

Associazione Officina dell’arte,

Associazione Carnaval,

Associazione Selvaggi,

Associazione Trebbiatori.