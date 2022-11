“Poesie a pezzi”, tra bellezza dei luoghi e lo strazio della guerra

COLLETORTO-SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il libro di Luigi Pizzuto “Poesie a pezzi”, pubblicato dall’Editrice Lampo, nasce all’interno di una realtà fisica profondamente amata dall’Autore.

Il percorso si snoda attraverso forme e ambiti che richiamano i ritmi e le movenze che la natura nel suo corso incessante evidenzia. Il flusso cronologico a tratti viene interrotto da echi, ricordi ed esperienze. Il contatto con la natura sa di fresco, di scoperta e di riscoperta, innocente e bambina, di fenomeni apparentemente ripetitivi chissà quante volte osservati.

Colpisce lo sguardo con cui Luigi Pizzuto osserva i fenomeni naturali.

La natura che si prepara a riposare dopo le fatiche della grande esplosione vitale, solo apparentemente appare priva di energie. Il soffio del vento, che sottrae qualche foglia secca e gialla alla pioggia che incolla, e la fa rotolare, correre, ondeggiare, salire in alto; “il rosso (delle bacche che) abbraccia/l’azzurro del cielo”; il calore del sole che rianima anche i rami secchi, testimoniano l’alito di una vitalità nascosta nel “principio muto del divenire”.

“Oltre le foglie” contiene in nuce il percorso lungo il quale si dipana il pensiero dell’Autore, che attraverso momenti di serenità vede filtrare, anche nel ricordo, o irrompere, dolorose esperienze, ma intravede “una luce fioca e tremula” e spera che “nel fluire del domani/la voce umana sia ancora vivace”. I segni della speranza li ritroviamo in “Rami” e poi, collegata ad altra dolorosa tematica di tragica attualità, quella “fitta pioggia di petali rosa/come tranquillante/su chi comanda” in “San Valentino”.

Tra le varie esperienze dolorose di questo percorso troviamo quella ancora attuale del Covid 19. L’autore, dopo la raccolta di poesie “Versi in quarantena”, vive drammaticamente la fine di una cara amica, Giuseppina Barbieri, colpita a morte dal Covid 19. Se ne fa testimone doloroso, ne tesse le lodi “del flusso indomito” di un’esistenza dedita agli altri e insignita di Medaglia d’argento al valore civile in seguito al terremoto del 2002, ma nello stesso tempo la sublima collocandola “tra le praterie d’ambrosia sterminate” circondata dai “piccoli angeli”, che “corrono festosi” per abbracciare, assieme a lei, “gioiosa come sempre”, “l’amore sempiterno” di Dio.

Il percorso naturale delle cose ci viene mostrato attraverso le fasi di un lineare e sereno sviluppo, a tratti interrotto o ritardato da elementi di una meteorologia ostile. Così, se “Verso la valle/tutto è pronto/per tornare a nuova vita” (Danza la luce), oppure “Ondeggia/sotto la brezza di valle/un manto di verde” preludio al “tessuto spigato/tinto di giallo”, che “dopo la falce/sarà come un mare di paglia/tutto indorato (Mare di paglia); se appare placido, “padrone dell’aria e del vento” nelle sue ampie volute il “falco nero” (Occhito); oppure, ancora, se raggi di luce penetrano nel verde in un abbraccio simpatetico, improvvisamente “il vento incastra rami spezzati”, “Ulula più forte/rabbiosa/la bufera (Bufera). Poi “sui miei passi/scricchiola la lama bianca”, "pezzi di ghiaccio/rigano come vetri/l’oscura superficie” (Meno due): viene interrotto il flusso del lento rinnovarsi della natura. Il linguaggio da dolce, colorato e luminoso, di colpo si fa cupo e tagliente, duro e aspro nelle forme allitterative dove ricorre insistentemente il suono ruvido della lettera ‘r’. Le immagini del paesaggio diventano fredde ed enigmatiche.

Il bisogno di calore diventa essenza vitale “in questo divenire incerto” (San Valentino). Proprio in questo testo il Poeta, presago della tragedia che di lì a pochi giorni avrebbe iniziato a sconvolgere le vite e i destini degli Ucraini e le coscienze di tutti noi, parla di “non poche nuvole di guerra” che ricoprono “i buoni sentimenti”.

Il 24 febbraio, sull’Europa e sul mondo, ancora e tuttora alle prese con la grande pandemia del Covid, si abbatte un nuovo flagello, che sconvolge la vita e i pensieri di tutti: la guerra della Russia sul territorio dell’Ucraina. Da parecchi mesi ormai assistiamo, in molti casi in diretta attraverso i mezzi di informazione, al dramma di migliaia di morti fra gli occupati, militari e popolazione civile, e fra i militari occupanti; agli attacchi alle città e alle infrastrutture. Ci colpiscono le distruzioni indiscriminate, gli attacchi deliberati sugli obiettivi civili, ospedali, scuole, università. Ci fanno inorridire gli scempi delle cose e delle persone; condividiamo ogni giorno il dolore delle famiglie spezzate, le forzate separazioni, il dramma dei profughi, vecchi, donne e bambini.

La resistenza del popolo ucraino in tutti gli ambiti del vivere ci commuove.

Kiev sotto assedio, 9 marzo. Un concerto di musica classica quasi improvvisato a piazza Maidan, luogo simbolo per gli Ucraini. Vi prendono parte musicisti dell'Orchestra classica di Kiev, diretti da Herman Makarenko. Un modo per continuare a dare una veste di normalità quotidiana alla vita nella capitale, ormai quasi accerchiata dalle truppe russe che da giorni bombardano i sobborghi. Fra i brani eseguiti, anche l'Inno alla Gioia di Beethoven, quarto movimento della Sinfonia n. 9, considerato l’inno dell'Unità europea.

Dicevano i Romani "quando le armi parlano le Muse tacciono". La frase mutuata dall'espressione ciceroniana “inter arma enim silent leges” (in guerra tacciono anche le leggi), si attaglia a tanti drammi della cultura, come ad esempio la distruzione del Teatro di Mariupol con le sue tante vittime ancora lì sepolte, che non consentirà più chissà per quanto tempo lo svolgimento di attività artistiche.

Non tace, invece, la Musa della poesia lirica ed è lì, puntuale, a eternare i sentimenti di ogni momento dell’umana esistenza. Il poeta non si chiude al mondo nel dolore, si fa testimone dei drammi, degli orrori cui assiste, “lacrima il canto di un aedo”, ma sostiene con il suo canto le istanze di amore, di fratellanza e di pace, che pure sembrano di tanto in tanto vacillare.

La guerra, definita “azione criminale” mostruosa e disumana, “terremoto di fuoco”, entra nella presente raccolta con numerosi componimenti, tutti densi delle tematiche che connotano l’evento: il passaggio da una condizione di serenità e di pace, di felicità e di luce, alla sofferenza delle privazioni, dei nascondimenti e delle fughe, fino all’orrore e allo strazio della morte.

Le macerie nascondono le lacrime dei corpi insepolti come insepolti giacciono sulle strade di Bucha i cadaveri dello scempio finale, simili ai calchi di Pompei, qui però “corpi ammazzati senza pietà”.

Nei testi i pensieri più dolorosi sono per i bambini “senza sorriso”, ai loro sogni infranti, al loro futuro spezzato, al gelo del domani. Sono i pensieri dell’uomo, del poeta e dell’insegnante educatore, quale Luigi è stato per una vita intera, attento ai primi abbozzi e al lento delinearsi del futuro dei ragazzi.

In Ucraìna anche l’opera, ineliminabile e inesausta della Scuola, in molte aree è venuta meno.

Il pensiero corre ad altra guerra, ai luoghi vicini a noi, ad altri morti, quattro vittime bambine dell’8 luglio del ’44, ricordate con nomi e cognomi in “Piazza Grande”, a dare forte identità alla tragedia.

E poi, il dolore delle mamme per la morte di un figlio, vittima militare o civile: le Ucraine, mostrate nello strazio o nella rigida compostezza di una sofferenza indicibile; le Russe, delle plaghe e delle contrade interne o estremo orientali, non viste attraverso i mezzi di informazione, ma sicuramente piegate nella stessa indicibile sofferenza.

Le mamme di altre guerre (A Mauthausen) o di altre tragedie, col loro “Muto da sempre nel cuore … peso del dolore” (Sulla montagna).

Tutti i testi sulla guerra sono permeati di oggettivo pessimismo (un esempio per tutti in Bucha: i pensieri sono senza speranza), considerato l’attuale stato delle incerte trattative, altalenanti o in stallo, anche soltanto per una tregua delle azioni militari o di un cessate il fuoco. Siamo con Massimo Recalcati che dice “La morte della parola sprigiona la violenza”.

E poi il rischio temuto che se la guerra si allunga nel tempo, si possa allargare ad altri spazi e ad altre genti, con atti e conseguenze che non osiamo immaginare.

La pace lontana trionfa nell’aldilà.

I toni si rasserenano un po’ quando lo sguardo torna ai luoghi di vita, corre lungo la scenografica scalinata del Convento, si insinua nei vicoli nascosti, si posa sulle testimonianze visibili di opere del passato, sui monumenti affacciati “tranquilli”, sentinelle “curiose”, sulla valle del Fortore. L’attenzione si volge alla Storia e alle storie, si traduce in azione vivificante di recupero (Paliotto), richiama episodi lontani che mostrano nel presente i segni possibili di un’alleanza, altrove ancora irraggiungibile (Din don).

I versi sono liberi. Mi piace annotare la presenza di forme strutturate, a tratti disseminate nei vari testi. Frequenti, naturali e opportuni nella brevità del verso, sono gli enjambement. Rime non casuali, anche interne, occhieggiano qua e là assieme a numerose consonanze e assonanze che producono a volte musicalità particolari. Ma ciò che connota il linguaggio è il suo carattere evocativo, ricco di richiami e suggestioni. La ricca presenza di figure retoriche dà corpo al linguaggio e gli conferisce straordinaria forza espressiva. Voglio qui citare solo qualcuna: dalle numerose metafore (nuvole di guerra; segnalibro incerto; si gela il domani; terremoto di fuoco; destino sonnolente; lacrima il sole; ecc.) e sinestesie (profuma di luce divina; profumano d’arte; raggiante sospira; scintille di spari assordanti; ecc.), alle forme ossimoriche (mitraglia, petali; voce silente) e metonimiche (il lamento delle croci). E poi i giochi notevoli delle forme allitterative. Oppure lo straordinario anticlimax e climax del movimento delle foglie Qualcuna sfugge/rotola/corre/si riposa/Si rialza/ondeggia/sale in alto (Oltre le foglie).

Un’ultima annotazione merita la presenza delle luci e delle ombre, numerosa e significativa, e rappresentativa di vicende e di stati d’animo. La luce del sole sulle onde del lago che crea “gemme preziose di diamanti”. La luce che danza ma è negata ai nascosti, le ombre che giocano a nascondino, il bianco luminoso della neve che contrasta il nero del lutto. Il freddo e doloroso buio della sepoltura, ma poi “un fascio di luce/innaffia di gioia ogni parte del creato…torrente in piena…bagna la Terra di carezze”.

Finalmente ecco “la luce che brilla…del luogo del cuore”.

Efficace corollario e opportuno connubio ai testi poetici sono le immagini in bianco e nero dei murales che ricoprono le pareti di diversi edifici di Santa Croce di Magliano. Esse sono il prodotto della felice intuizione del PAG (Premio Antonio Giordano, pittore e scultore di straordinario valore, scomparso alcuni anni fa), un festival definito dagli organizzatori “un nuovo modo di vivere e far conoscere la realtà, il mondo dell’arte”, che ha visto, nel corso di otto edizioni, cimentarsi artisti e writers di fama in workshop sostenuti dai cittadini e dalle imprese del territorio. In questo festival a cielo aperto, tra passato e presente, non manca l’invito a recuperare il valore della memoria e la cultura immateriale del luogo.

Chiudo con la sintesi degli organizzatori: “L’arte per noi è ‘utile’, è linfa vitale di un popolo, suscita interrogativi, interesse, genera bellezza, è veicolo di conoscenza e soprattutto è in grado di far uscire dall’isolamento fisico e culturale”. Le foto sono di Marianna Giordano ideatrice del Premio Antonio Giordano.

Un’ultima informazione. Uno dei testi poetici della presente raccolta, Ombre nel borgo, è finalista al Premio Internazionale di Scrittura e di Arte “Borghi in fiaba 2022”. Il concorso, istituito per promuovere la valorizzazione del paesaggio con immagini e parole, è promosso dai Cantieri Creativi di Termoli e culmina con l’incontro performance e contestuale premiazione il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo.

Ubaldo Spina

